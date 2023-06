Synchronschwimmen: Historisches EM-Silber für Deutschland

Das deutsche Team hat bei der EM im Synchronschwimmen im Rahmen der European Games in Polen für einen in mehrfacher Hinsicht historischen Erfolg gesorgt.

Die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) gewann am Freitag im polnischen Oswiecim Silber in der Freien Kombination, es war die erste deutsche EM-Medaille seit 40 Jahren. "Das ist ein toller Moment für das gesamte DSV-Team. Wir sind sehr stolz auf sie, das war ein ganz starker Auftritt", lobte DSV-Sportdirektor Christian Hansmann.

Mit 163,3205 Punkten für seine Kür zum Thema "Monsterparty" lag das Team hinter Israel (248,6083) und vor der Türkei (135,7999). Neben Marlene Bojer, Maria Denisov, Solene Guisard (alle SG Stadtwerke München), Klara Bleyer, Susana Rovner (beide Freie Schwimmer Bochum), Amelie Blumenthal Haz, Daria Tonn (beide SB Bayern 07), Michelle Zimmer (SC Wedding 1929) und Daria Martens (SSC Schwenningen) gehörte auch Frithjof Seidel zur Auswahl. Er ist damit der erste Mann in der EM-Geschichte, der eine Teammedaille gewinnt.

Erst seit dieser Saison sind Männer in den Teamwettbewerben international zugelassen, Deutschland machte in der Kombination als einzige Nation davon Gebrauch. "Ich habe ja schon öfter gesagt, wie wichtig es mir ist, dass mehr Männer den Weg in unseren Sport finden", sagte der Schwimmer vom SC Wedding: "Ich hoffe, dass diese Entwicklung weitergeht und sich in Zukunft noch mehr Männer trauen und integriert werden."

Das Besondere an der Kombination ist, dass darin neben den Teamelementen auch Choreographien für ein Solo und ein Duett enthalten sind, es sind quasi alle Disziplinen kombiniert - daher auch der Name.

Am dritten Tag der Europaspiele holte das DSV-Team damit die sechste Medaille für Deutschland. Am Donnerstag hatte es in den Sportarten Kanu, Schießen, BMX und Beachhandball bereits viermal Silber und einmal Bronze gegeben.