Sylla steigt ins Schalker Training ein

Schalkes bislang teuerster Sommerzugang Moussa Sylla ist am Montag in die Vorbereitung eingestiegen. Die Transferbemühungen des Zweitligisten gehen derweil unvermindert weiter.

Zwei Millionen Euro Ablöse war dem FC Schalke 04 die Verpflichtung von Moussa Sylla vom französischen Zweitligisten Pau FC wert - möglich, dass der Angreifer damit teuerster Transfer der klammen Königsblauen in diesem Sommer bleibt.

An Felipe Sanchez vom argentinischen Erstligisten Club de Gimnasia y Esgrima La Plata sind die Gelsenkirchener dran, der Innenverteidiger dürfte etwa die Hälfte der Summe kosten, die für Sylla fällig wird. Am Montag stieg der Stürmer in die Vorbereitung der Schalker ein. Der 24-Jährige hatte zuletzt eine Woche Sonderurlaub erhalten, nachdem er mit der Nationalmannschaft von Mali auf Länderspielreise gewesen ist.

Kaderwert soll erhöht werden

Sylla ist bereits der neunte Neue auf Schalke. Auffällig: Abgesehen von Ex-Nationalspieler Amin Younes, der immerhin bis 2026 gebunden ist, hat der Klub alle bisherigen Zugänge mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet, Aris Bayindir, der aus der U 19 von RB Leipzig in den Pott wechselt, sogar bis 2029.

Schalke 04 will eine Mannschaft entwickeln, die über Jahre hinaus ein festes Gerüst bilden soll, zudem soll der Kaderwert deutlich gesteigert werden. Dafür setzt der Verein in erster Linie auf feste Verpflichtungen. Anders als in früheren Jahren, zum Beispiel in der Aufstiegssaison 2021/22, sollen Leihgeschäfte die ganz große Ausnahme bleiben.

Mit Blick auf das sehr geringe Budget, das allein schon durch den Sylla-Transfer bereits arg geschrumpft ist, will Sportdirektor Marc Wilmots Leihen allerdings nicht kategorisch ausschließen. "Mit müssen immer auf unsere Finanzen schauen", sagt der Ex-Profi. Im Zweifel werden die Königsblauen zur Verstärkung ihres Kaders auf Leihen zurückgreifen müssen, idealerweise zumindest in Kombination mit einer Kaufoption.