Gündogan erzielt tolles Freistoßtor: ManCity lässt Swindon keine Chance

Manchester City hat sich in der 3. Runde des FA Cups keine Blöße gegeben. Beim klaren Sieg über Viertligist Swindon Town erzielte nicht nur Gündogan ein sehenswertes Tor.

In Abwesenheit von Coach Pep Guardiola, neben sieben Spielern von ManCity einer von insgesamt 14 Staff-Mitgliedern, die sich mit COVID-19 infiziert haben, dominierten die Skyblues gegen Viertligist Swindon Town von Beginn an. Der erste Treffer in der 3. Runde des FA Cups ließ daher nicht lange auf sich warten. Bernardo Silva vergab zwar schon in Minute 5 eine Top-Chance, doch wenig später schob der Portugiese nach starker Vorarbeit des 19-jährigen Palmer zur Führung ein (14.).

Bernardo Silva vergibt nächsten Treffer

Die Hausherren wehrten sich durchaus, gegen den Ballbesitzfußball des Tabellenführers der Premier League hatten sie aber kaum Mittel. Bernardo Silva hätte im von Co-Trainer Rodolfo Barrell geleiteten Team erhöhen können, vergab aber erneut leichtfertig (18.). Auf der Gegenseite musste Keeper Steffen - einer von nur vier Neuen im Vergleich zum 2:1 gegen Arsenal - einen eigenen Fehler ausbügeln (31.). Doch schon zuvor hatte ManCity erhöht: Die Gäste nahmen eine Einladung an und Gabriel Jesus vollendete zum 2:0 (28.).

Dass es zur Pause nicht zu einem dritten Treffer kam, lag auch daran, dass Joao Cancelos sehenswerter Distanzschuss knapp drüber ging (44.). Zudem wehrte sich Swindon Town weiter und versuchte vorne beispielsweise durch Lyden (39.) Nadelstiche zu setzen.

Gabriel Jesus verschießt Elfmeter

Einen echten Stich besorgte Gündogan dann: Kurz vor Anbeginn der 60. Minute zirkelte der deutsche Nationalspieler einen Freistoß sehenswert um die Mauer ins Tor (59.). Nach einem schwachen Start in Durchgang zwei nahm die Partie anschließend an Fahrt auf - vor allem weil Ward einen Elfmeter von Gabriel Jesus hielt (62.) und die Fans von Swindon Town fortan für Stimmung sorgten.

Frenetisch bejubelter Ehrentreffer - doch Palmer hat das letzte Wort

Swindon Towns Harry McKirdy erzielte den umjubelten Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:3. Getty Images

Freistoßkünstler Gündogan gehörte die nächste Gelegenheit der Citizens, er scheiterte in Minute 73 aber an Ward. Besser machte es dann McKirdy auf der Gegenseite - und der Treffer zum 1:3 wurde frenetisch bejubelt (78.): Weil Steffen nicht sonderlich gut aussah, beförderte der Angreifer die Kugel ins kurze Eck.

Das letzte Tor des Abends war aber erneut den Skyblues vorbehalten. Der umtriebige Youngster Palmer schoss den Ball stark in den Winkel (82.). Es blieb am Ende auch beim 4:1 - unter anderem, weil Rodri die Kugel kurz vor Schluss nur an die Latte beförderte (90).