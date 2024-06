Swiderski schöpft trotz Lewandowski-Verletzung Mut: "Wir werden keine Angst haben"

Top-Star Robert Lewandowski ist sicher nicht bei dem ersten Spiel Polens dabei - ein Einsatz in der Gruppenphase ist grundsätzlich fraglich. Die Verletzungssorgen zerfressen jedoch nicht den Mut der polnischen Spieler, verspricht Karol Swiderski.

"Wir werden keine Angst haben. Wir haben auch in diesem Spiel eine Chance, auch wenn Robert Lewandowski nicht spielen wird", sagte Karol Swiderski am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem ersten Spiel in Gruppe D gegen die Niederlande. Im polnischen EM-Quartier in Hannover strahlt der Sturmpartner trotz des Ausfalls des Stars im Team Zuversicht aus. Swiderski blickt in die Vergangenheit - auf die Erfolge ohne den polnischen Rekordspieler: "Ich erinnere mich an ein 2:2 gegen die Niederlande in der Nations League. Da haben wir auch ohne Robert gespielt."

Trotzdem weiß Swiderski, wie schwerwiegend der Ausfall seines Kapitäns ist. "Natürlich ist das ein großer Verlust, denn Robert ist einer der besten Spieler der Welt", sagte der 27-Jährige. Lewandowski kommt bei seinen 150 Länderspieleinsätzen auf 82 Tore. Swiderski selbst liegt bei elf Toren in 31 Partien. Mit seinen Offensivkollegen Adam Buksa, Krzysztof Piatek und Michal Skoras hat der 27-Jährige immer noch weniger Tore als der 35-jährige Barcelona-Star - 28 an der Zahl.

Swiderski kämpft ebenso mit einer Verletzung, die laut Trainer Michal Probierz bis zum ersten Spiel gegen die Elftal ausgestanden sein sollte. Der Stürmer von Hellas Verona verstauchte sich seinen Knöchel beim Jubel nach seinem Führungstreffer im Freundschaftsspiel gegen die Türkei (2:1). Auch Pawel Dawidowicz musste beim Test nach einer Zerrung im Oberschenkel ausgewechselt werden. Bereits das EM-Aus von Arkadiusz Milik zeichnete Probierz Sorgenfalten ins Gesicht.

Wir arbeiten daran, wir kämpfen. Alles heilt gut. Karol Swiderski über seine Verletzung.

"Wir arbeiten daran, wir kämpfen. Alles heilt gut. Die nächsten beiden Tage werden die wichtigsten sein", sagte Swiderski. Falls Polen die Gruppe D mit den Niederlanden, Österreich und Frankreich übersteht, verlängert sich die Zeit für eine Genesung der Angeschlagenen. Mögliche Achtelfinal-Partien mit polnischer Beteiligung sind ab dem 30. Juni angesetzt. Bei der EM 2020/21 war bereits nach der Gruppenphase Schluss.