Swiatek profitiert von Bencics fatalen Challenges - Svitolina wie einst Lisicki

Iga Swiatek und Wimbledon, das funktionierte bislang nur bedingt. Noch nie kam die Polin über das Achtelfinale hinaus - bis jetzt. Derweil schreibt Elina Svitolina ihr Märchen fort.

Musste sich immer wieder lang strecken: Iga Swiatek. IMAGO/Action Plus

Belinda Bencics größter Erfolg in ihrer Karriere ist olympisches Gold in Tokio 2021, bei Grand Slams wartet die 26-Jährige noch auf einen Titel. Im Achtelfinale von Wimbledon erwies sich die Schweizerin aber als richtig harte Nuss für die Weltranglistenerste Iga Swiatek, die sich schwer tat und im ersten Satz trotz einiger Chancen ihre Gegnerin nicht breaken konnte. Entschieden wurde Satz eins schließlich im Tie-Break, den die Außenseiterin mit 7:4 für sich entschied.

Swiatek war gefordert, auch weil Bencic nicht nachließ. Es drohte abermals das frühe Aus im All England Lawn Tennis and Croquet Club für Swiatek, die zwei Matchbälle abwehren musste, ehe sie im zweiten Satz dank vier Punkten in Folge doch noch den Tie-Break erzwang. Bencic musste das mental verkraften - und kassierte prompt das Minibreak.

Es folgte eine kuriose Phase, in der beide Spielerinnen, die zuvor stabil aufgeschlagen hatten, auf einmal mächtig bei eigenem Service wackelten. Minibreak folgte auf Minibreak, ehe Swiatek als erste einen Punkt bei eigenem Aufschlag gewann, mit 4:2 in Führung ging und den Satz kurz darauf mit 7:2 für sich entschied.

Bencic beeinträchtigt?

Swiatek war die aggressivere Spielerin und hatte sich den Satzausgleich daher redlich verdient. Auch im dritten Satz blieb es eng. Allerdings fiel auf, dass Bencic ihren dick einbandagierten rechten Arm immer wieder schüttelte. Bencics Aufschläge kamen dennoch hart und mit Tempo - es schien nicht, als wäre sie allzu sehr beeinträchtigt.

Dennoch kassierte die Eidgenössin im vierten Spiel das vorentscheidende Break zum 1:3. Swiatek zitterte zwar noch einmal kurz vor Schluss, als sie zum Matchgewinn aufschlug und plötzlich 0:30 hinten lag, letzten Endes gewann sie nach 3:03 Minuten aber und zog mit 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4 erstmals in ihrer Karriere ins Wimbledon-Viertelfinale ein.

Kurios: Bencic hatte zuvor alle ihre Challenges in teils völlig unnötigen Situationen verbraten , was sich schlussendlich als fatal für sie herausstellte. Denn sie konnte kurz vor Swiateks erstem Matchball eine haarscharfe Aus-Entscheidung gegen sie nicht überprüfen lassen - hätte sie checken können, dann hätte ihr das wohl zwei Breakbälle eingebracht. So aber folgte das Turnier-Aus.

Achterbahnfahrt von Azarenka und Svitolina

Famoser Sieg: Elina Svitolina. IMAGO/Shutterstock

Über drei Sätze mussten auch Elina Svitolina (Ukraine) und Victoria Azarenka (Belarus) gehen. Wild-Card-Spielerin Svitolina war völlig überraschend in die Runde der letzten 16 eingezogen, hatte tags zuvor sogar zwei Tickets für ein Konzert von Harry Styles in Wien via sozialer Medien weitergegeben, weil "Wimbledon meine Pläne geändert" hatte.

Anstatt also in Wien moderner Pop-Musik zu lauschen, fand sich die junge Mutter und Frau des französischen Tennisspielers Gaël Monfils also auf dem "Heiligen Rasen" von Wimbledon" wieder und wurde im ersten Satz beim 2:6 von einer furios aufspielenden Azarenka beinahe überrollt. Die Belarussin konnte ihr Niveau aber nicht halten, während Svitolina ihres steigerte und sich Durchgang zwei mit 6:4 holte.

Die Entscheidung musste also im Dritten fallen. Beide Spielerinnen schenkten sich nichts, was letztlich in den Match-Tie-Break mündete. In diesem spitzte sich die Lage zu: Zuerst war Azarenka leicht im Vorteil, dann wiederum Svitolina - dem Publikum gefiel's, die Stimmung kochte hoch. Mit einem Cross-Stop und einem Ass machte die Ukrainerin nach 2:46 Stunden den 2:6, 6:4, 7:6 (10:8)-Sieg dann klar.

Die Nummer 76 der Welt steht damit als erste Wild-Card-Spielerin seit Sabine Lisicki 2011 in der Runde der letzten Acht und trifft dort nun auf Wimbledon-Viertelfinal-Debütantin Swiatek.