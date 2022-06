Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek aus Polen hat ihre Teilnahme beim Tennisturnier in Berlin abgesagt. Eine Schulterverletzung verhindert einen Start bei der Rasenveranstaltung.

In Paris erfolgreich, in Berlin nicht dabei: Iga Swiatek. IMAGO/Starface

Die derzeit überragende Swiatek hatte sich zuletzt den Titel bei den French Open in Paris gesichert und im Finale ihr 35. Spiel in Serie gewonnen. Die 21-Jährige hatte bereits unmittelbar nach ihrem Triumph in Paris am Samstag angedeutet, sich eine Pause nehmen zu wollen.

Das WTA-Turnier vom 13. bis 19. Juni in Berlin in der Vorbereitung auf den Rasen-Klassiker in Wimbledon ist mit 757 000 US-Dollar (709 000 Euro) dotiert.