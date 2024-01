Swiatek hofft auf ihre Premiere: Die Favoritinnen der Australian Open

Die Grand-Slam-Turniere bei den Damen sind seit Jahren schwer zu prognostizieren, zuletzt aber kristallisierten sich durchaus Favoritinnen heraus. Bei den Australian Open sollte man vor allem ein Quartett auf dem Zettel haben.

Anfang des Jahrtausends und in den 2010er Jahren war es bei den Grand-Slam-Turnieren der Damen gar nicht so schwer, einen Tipp auf die Siegerin abzugeben. Denn in vielen Fällen fuhr man mit Serena Williams richtig gut. Inzwischen hat die US-Amerikanerin ihre Karriere aber beendet - und ein Vakuum hinterlassen.

Der Titel in Melbourne fehlt Swiatek noch

In ihre Fußstapfen hätte zunächst Ash Barty (Australien) treten können, die aber beendete ihre Karriere überraschend früh. Nun versucht es die Polin Iga Swiatek, die der WTA-Tour in den vergangenen Jahren ganz klar ihren Stempel aufgedrückt hat. Die Nummer eins der Welt ist seit circa zwei Jahren die erfolgreichste Spielerin auf der Tour und konnte in den vergangenen Saisons schon vier Major-Siege einsammeln (dreimal French Open, einmal Wimbledon). Der Titel in Melbourne fehlt ihr allerdings noch.

Wenn es nach ihr geht, dann wird sich das 2024 ändern. Die Form bei der Polin stimmt jedenfalls, das hat sie zuletzt beim United Cup unter Beweis gestellt, als sie alle ihre fünf Einzel gewann. Zum Titel reichte es allerdings nicht, denn am Ende gewann etwas überraschend das deutsche Team um den starken Alexander Zverev. Ein kleiner Wermutstropfen für Swiatek, die allerdings trotzdem als Favoritin auf den Titel in Australien an den Start geht, das sehen auch die Buchmacher so.

Verteidigt Sabalenka den Titel?

Hinter der Polin rangieren drei Damen. Zum einen zu nennen ist natürlich die Titelverteidigerin Aryna Sabalenka. Die Belarussin ist aktuell die Nummer zwei der Welt und hat bereits ihre gute Frühform unter Beweis gestellt. In Brisbane ging es für die 25-Jährige bis ins Finale, dort war dann Elena Rybakina zu stark. Mit ihrem Powertennis findet sich Sabalenka auf dem Hartplatz ausgezeichnet zurecht und hat daher gute Chancen, ihren Titel zu verteidigen - und somit ihr drittes Grand-Slam-Turnier zu gewinnen.

Rybakina ist toll in Form

Eine weitere Favoritin ist die eben genannte Rybakina. Die Kasachin ist die Nummer drei der Welt und befindet sich ebenfalls in bestechender Form. Beim Titelgewinn in Brisbane gab sie keinen Satz ab, im Finale ließ sie Sabalenka mit 6:0 und 6:3 keine Chance. Die 24-Jährige ist mittlerweile eine feste Größe im Damentennis und hat 2022 in Wimbledon auch schon gezeigt, dass sie die ganze großen Turniere gewinnen kann.

Gauff mit reichlich Rückenwind

Ebenfalls mit einer tollen Form geht Coco Gauff (Nummer vier der Welt) an den Start. Die US-Amerikanerin hat das WTA-Turnier von Auckland gewonnen und somit reichlich Rückenwind. Mächtig Selbstvertrauen dürfte sie auch noch aus dem letzten Jahr im Gepäck haben, denn die erst 19-Jährige hat mit dem US Open das letzte Major-Turnier des vergangenen Jahres gewonnen und durfte sich damit erstmals Grand-Slam-Siegerin nennen.

Gauff gilt als die Spielerin, der die Zukunft gehört, zumal sie gerade auf der großen Bühne immer wieder zu glänzen weiß. Allerdings ist Gauff gewiss keine Wette auf die Zukunft mehr, ist sie doch schon längst im Kreise der Favoritinnen auf die großen Titel angekommen.

Hinter den aktuell besten vier Tennisspielerinnen der Welt gibt es eine Reihe an Spielerinnen, die man auf dem Zettel haben kann. Das Damen-Feld ist leistungsmäßig extrem dicht beieinander, in den letzten Jahren gab es immer wieder Überraschungen.

Und wie sieht es bei den Deutschen aus? Die deutschen Spielerinnen sorgten zuletzt bei den Grand Slams selten für Wirbel - Tatjana Maria in Wimbledon 2022 mal ausgenommen. In Melbourne kehrt jedoch Angelique Kerber zurück - und sie weiß, wie es sich anfühlt, bei einem Major weit zu kommen. Allerdings ist nicht klar, wie gut ihre Form nach ihrer Babypause ist. Vermutlich benötigt sie noch Zeit.