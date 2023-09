Sweep bei den Foursomes: Team Europa legt mit 4:0 vor

Team Europa startet überragend und mit einem Novum in den 44. Ryder Cup. Mit 4:0 liegen die Herausforderer gegen die US-Auswahl nach den ersten Partien in Führung. Die Titelverteidiger müssen sich steigern.

Europas Golfer sind vielversprechend in den 44. Ryder Cup in Rom gestartet. Das Team um Jon Rahm und Rory McIlroy gewann am Freitag alle vier Vormittagsduelle im Foursomes-Modus und führt den prestigeträchtigen Kontinentalvergleich gegen die favorisierten Titelverteidiger aus den USA mit 4:0-Punkten an. Das gab es in der langen Geschichte des Ryder Cup noch nie. Am Nachmittag geht es im Marco Simone Golf & Country Club in die zweite Runde. Erneut stehen vier Team-Duelle auf dem Programm.

Um 7.35 Uhr begann der Ryder Cup bei Sonnenschein unter dem Jubel tausender Golffans. Auf den riesigen Tribünen am ersten Abschlag herrschte eine Stimmung wie in einem Fußballstadion. Mit "Europe, Europe!"-Sprechchören feierten die Zuschauer die Europa-Spieler. Auch Tennis-Superstar Novak Djokovic feuerte das Heimteam an.

Rahm und Hatton reichen 14 Löcher

Den ersten Punkt für Europa holten Rahm (Spanien) und Tyrrell Hatton (England) gegen den Weltranglistenersten Scottie Scheffler und Sam Burns vorzeitig nach nur 14 gespielten Löchern. Auch das skandinavische Duo Viktor Hovland (Norwegen) und Ludvig Aberg (Schweden) gewann souverän das Match gegen Max Homa und Brian Harman. In Partie Nummer drei besiegten Shane Lowry (Irland) und Sepp Straka (Österreich) das US-Duo Rickie Fowler/Collin Morikawa. Den vierten Punkt für die Gastgeber holten McIlroy (Nordirland) und Tommy Fleetwood (England) gegen Patrick Cantlay und Xander Schauffele.

Das europäische Team von Kapitän Luke Donald will in Rom den Titel von den US-Amerikanern zurückerobern. Vor zwei Jahren hatte die US-Auswahl die Europäer in Whistling Straits im US-Bundesstaat Wisconsin mit dem Rekordsieg von 19:9-Punkten bezwungen. Allerdings liegt ein Sieg des US-Teams auf europäischem Boden bereits 30 Jahre zurück.

Statistik zum Ryder Cup in Rom

Freitag, 29.09.2023 - Sonntag, 01.10.2023: Europa - USA 4:0

Foursomes (Vierer)

Freitag, 29.09.2023: Jon Rahm/Tyrrell Hatton (Spanien/England) - Scottie Scheffler/Sam Burns (USA) 1:0 (4 und 3); Viktor Hovland/Ludvig Aberg (Norwegen/Schweden) - Max Homa/Brian Harman (USA) 1:0 (4 und 3); Shane Lowry/Sepp Straka (Irland/Österreich) - Rickie Fowler/Collin Morikawa (USA) 1:0 (2 und 1); Rory McIlroy/Tommy Fleetwood (Nordirland/England) - Xander Schauffele/Patrick Cantlay (USA) 1:0 (2 und 1)