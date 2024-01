SW Bregenz will gegen Punkteabzug vorgehen

Den Punkteabzug und die Geldstrafe will Schwarz-Weiß Bregenz nicht einfach so auf sich sitzen lassen. Wie die Vorarlberger am Samstag bekanntgaben, werden sie nun gegen die Entscheidung Beschwerde einbringe werden.

Gabryel Monteiro war einer des Trios, das ohne gültige Arbeitsbewilligung eingesetzt worden sein soll. GEPA pictures