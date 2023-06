SVWW schließt Gürleyen-Lücke sofort: Mathisen kommt

Ein Abwehrspieler hat sich beim SV Wehen Wiesbaden am Montag verabschiedet, der Zweitliga-Aufsteiger hat die Lücke aber umgehend mit Marcus Mathisen geschlossen.

Der SVWW hat am Dienstag Neuzugang Nummer fünf vorgestellt: Marcus Mathisen wechselt vom schwedischen Erstligisten IK Sirius zu den Rot-Schwarzen, wie der Verein am Montag bekanntgab. Der 27-Jährige schließt sich ablösefrei den Wiesbadenern an.

"Marcus kann sowohl in der Innenverteidigung sowie auch als defensiver Mittelfeldspieler auflaufen und verfügt über große Qualitäten mit dem Ball am Fuß", begründet Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim SVWW, die Verpflichtung des Dänen, der zudem "in der Luft und am Boden ein aggressiver Verteidiger" sei.

Fernie freut sich, "mit ihm einen qualitativ starken Spieler für uns gewonnen zu haben". Zumal mit dem Wechsel von Stammspieler Ahmet Gürleyen zum künftigen Liga-Rivalen 1. FC Nürnberg eine Lücke in der Defensive entstanden ist, die es adäquat zu ersetzen gilt.

Mathisen, der die Erfahrung von 135 Einsätzen in der ersten schwedischen Liga mitbringt, sieht in der 2. Bundesliga mit und beim SVWW "eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr freue". Der Abwehrmann, zuletzt auch Kapitän bei IK Sirius, ist "sehr gespannt auf meine neue Mannschaft und daher froh, dass es heute direkt mit dem ersten Training losgeht."