SVWW-Coach Rehm: "Ein Spiel geht nun mal 95 Minuten"

Am Mittwochabend bestreitet der SV Wehen Wiesbaden seine nächste Ligapartie beim MSV Duisburg. Cheftrainer Rüdiger Rehm will die "Zebras" dabei "fordern".

Wiesbaden konnte in den vergangenen zwei Partien jeweils in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielen, zuerst beim VfL Osnabrück (0:1), dann am Sonntag gegen den TSV Havelse (2:1). "Man sieht, was wir alles nachlegen können und das gibt uns einen Schub. Das ist dieses Jahr sehr wichtig und hat uns in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt. Wenn es sein muss, dann habe ich auch kein Problem damit, wieder in der 90. nachzulegen. Ein Spiel geht nun mal 95 Minuten und wir wissen, dass wir bis dahin immer gewinnen können", gibt Cheftrainer Rüdiger Rehm im vereinsinternen Interview selbstbewusst zu Protokoll.

Duisburg hat ein Ausrufezeichen gesetzt. Rüdiger Rehm

Der kommende Gegner dürfe aber keinesfalls unterschätzt werden: "Mit zwei Siegen hat Duisburg ein Ausrufezeichen gesetzt und gezeigt, zu was sie in der Lage sind. Jetzt haben sie trotz einer top Anfangsphase in Magdeburg unglücklich verloren." Rehms Elf wolle daher das "Tempo hochhalten" sowie den Gegner "fordern".

Alle Spieler des SVWW, abgesehen vom rot-gesperrten Ahmet Gürleyen sowie den Langzeitverletzten Gianluca Korte und Nico Rieble, sind einsatzbereit. Stefan Stangl werde nach seinem Muskelfaserriss sicher wieder zum Kader dazustoßen.