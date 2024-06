SVW setzt weiter auf Dahms

Lena Dahms setzt ihre Entwicklung an der Weser fort. Am Dienstag bestätigte Werder Bremen die Vertragsverlängerung mit der 17 Jahre jungen Mittelfelspielerin, die 2021 in die Nachwuchsabteilung des SVW gekommen war. Zur Laufzeit des neuen Vertrages machte der Verein keine Angaben. Dahms feierte im März 2023 ihr Debüt in der Frauen-Bundesliga und lief seitdem siebenmal für Werder in Deutschlands höchster Spielklasse auf.