SVS will Sieglos-Serie beenden: "Wir müssen gerüstet sein"

Seit vier Spielen in Folge hat Sandhausen nicht mehr gewonnen - dennoch sieht Alois Schwartz eine positive Tendenz. Doch den SVS-Coach plagen vor dem Duell beim FC St. Pauli nach wie vor Personalsorgen.

Nach einem gelungenen Saisonauftakt mit zwei Siegen aus den ersten drei Spielen befinden sich die Sandhäuser inzwischen im freien Fall. Mit einer Niederlage am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim St. Pauli würden die Kurpfälzer in der Tabelle wohl weiter nach unten durchgereicht. Das will der SVS tunlichst verhindern - und hofft, auf dem torlosen Remis gegen den FCK aufbauen zu können.

"Wir haben gegen den 1. FC Kaiserslautern nach drei Niederlagen in Serie einen Punkt hier behalten", sagte Alois Schwartz auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Millerntor und fügte ein Lob für seine Mannschaft an: "Mit der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, kann man richtig zufrieden sein."

Zudem habe sein Team unter der Woche "sehr engagiert und konzentriert trainiert" und fahre dementsprechend motiviert in den Norden. "Es macht immer Spaß, dort zu spielen", läutete Schwartz die Partie ein und warnte zugleich vor dem Gegner: "Wir wissen, was da auf uns zukommt. Wir müssen gerüstet sein, um bestehen zu können."

Schwartz gibt neuen Stand zu den Verletzten

Die Herausforderung, in Hamburg etwas Zählbares mitzunehmen, wird für Sandhausen keine leichte. Nach wie vor steckt der Zweitligist in einer Verletztenmisere. "Beim Personal hat sich leider nicht viel verändert", offenbarte Schwartz. Erik Zenga (Knöchelverletzung) sei zwar gelaufen, aber habe immer noch Probleme. Auch der etatmäßige Kapitän Dennis Diekmeier (Sehnenverletzung) ist für die kommenden beiden Partien wohl noch keine Option. Er soll voraussichtlich nach der Länderspielpause wieder zurückkommen.

"Oumar Diakhite hat mittrainiert, aber wieder Knöchelschmerzen bekommen", gab Schwartz ein Update zum Innenverteidiger, der nach wie vor auf seinen ersten Saisoneinsatz wartet. Bei Kemal Ademi (Knieprobleme) müsse man ebenfalls abwarten, "das wird noch nicht reichen", prognostizierte der SVS-Coach. Neuzugang Joseph Ganda (ebenfalls Knieprobleme) werde nächste Woche wieder im Mannschaftstraining erwartet. Für Tom Trybull, der zuletzt gegen Kaiserslautern einen Kurzeinsatz bekam, kommt die Startelf wohl noch zu früh. Der Mittelfeldspieler soll langsam herangeführt werden. "Wir wollen auch bei ihm kein Risiko eingehen."