SVS holt Idjakovic: "Junger Torhüter mit viel Potenzial"

Der SV Sandhausen hat am Mittwoch seinen neunten Neuzugang vorgestellt. Luis Idjakovic wechselt aus der Regionalliga an den Hardtwald.

Mit Stammtorhüter Nikolai Rehnen und Timo Königsmann hatte der SVS bereits zwei Keeper in seinem Kader stehen. Zum Torwart-Team stößt nun Luis Idjakovic, der quasi in der Nachbarschaft auf sich aufmerksam machen konnte. Der 22-Jährige stand bislang bei Regionalligist FC-Astoria im Luftlinie gerade mal vier Kilometer entfernten Walldorf unter Vertrag. Dort absolvierte er 62 Einsätze in der Regionalliga Südwest.

"Unser Neuzugang kann trotz seines jungen Alters bereits auf einen guten Erfahrungsschatz in der Regionalliga zurückgreifen", sagt der neue SVS-Cheftrainer Sreto Ristic. "Er wurde hervorragend ausgebildet und wird unsere Qualität im Training steigern." Sportdirektor Matthias Imhof ergänzt: "Luis ist genau das, was wir auf dieser Position gesucht haben: ein junger Torhüter mit viel Potenzial. Torwarttrainer Daniel Ischdonat wird ihn an seine Leistungsgrenze bringen."

Aus dem Heidenheimer NLZ

Idjakovic spielte zunächst im Nachwuchsbereich des 1. FC Heidenheim und lief unter anderem für die U 19 des heutigen Bundesligisten auf. 2020 wechselt er dann in die A-Jugend der Walldörfer und etablierte sich dort schließlich in der ersten Mannschaft. Einmal lief er für den FCA auch im DFB-Pokal auf, kassierte im vergangenen August aber in der 1. Runde gegen Union Berlin vier Gegentore.

"Ich freue mich über die Chance, nun eine Liga höher angreifen zu können und bin hoch motiviert, alles zu geben. Nach ein paar Einheiten als Gastspieler konnte ich die Mannschaft bereits kennenlernen", sagt der neue SVS-Profi, der nach Emmanuel Iwe, Jeremias Lorch, Dominic Baumann, Lucas Wolf, Niklas Lang, Jakob Lewald, Marco Schikora und Besar Halimi bereits der neunte Neue am Hardtwald ist.