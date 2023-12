SVS düpiert Waldhof und klopft oben an - FCS und FCI siegen deutlich

Der FC Ingolstadt und der 1. FC Saarbrücken setzen ihren Aufwind in der 3. Liga mit 4:0-Auswärtssiegen in Lübeck und Freiburg fort. Ganz oben klopft der SV Sandhausen nach dem 3:0 gegen den kriselnden Nachbarn Waldhof an. Am Ausweichspielort Aalen gab es ein Remis.

Wie erst vor wenigen Wochen im Landespokal Baden (4:1) hat der SV Sandhausen den Nachbarn Waldhof Mannheim auch in der Liga mit drei Toren Unterschied, diesmal mit 3:0. Der dritte Dreier im Kampf um Punkte in Serie führt die Mannschaft von Jens Keller dicht dran an die Top 3 in der Tabelle. Die Tore für den Zweitliga-Absteiger, der durch El-Zein einen Foulelfmeter vergab (63.), erzielten Ben Balla per sehenswertem Fernschuss (38.), Evina (84.) und Maciejewski (90.+4). Waldhof verharrt bei 14 Punkten und kann die Krise nicht beenden.

Drei Doppelpacker am Samstagnachmittag

Klare Angelegenheiten waren auch die Partien in Lübeck und Freiburg. Der VfB zog im Nord-Süd-Duell mit dem FC Ingolstadt mit 0:4 den Kürzeren. Kopacz und Goalgetter Mause, der nun bei zwölf Saisontoren steht, erzielten die Tore für die Köllner-Elf, Lübeck bleibt wie Mannheim unter dem Strich. Und die Schanzer sind nach fünf Partien ohne Niederlage weiter optimistisch.

Die Saarbrücker Pokalhelden gewannen den Südwest-Vergleich beim SC Freiburg II ebenfalls mit 4:0. An der Dreisam stellte Rabihic per Elfmeter und Freistoß (10., 65.) mit einem Doppelpack die Weichen auf Sieg, Becker (73.) und Civeja in der Nachspielzeit sorgten für lange Gesichter bei den Hausherren, die abgeschlagen Letzter sind. Der FCS blieb im siebten Pflichtspiel in Reihe ohne Gegentor und schleicht sich auch Richtung Spitzengruppe.

3. Liga in Aalen

3. Liga in Aalen - das gab es länger nicht. Während der heimische VfR in der Regionalliga Südwest am Samstag auswärts gefordert war, nutzte Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball das Stadion des schwäbischen Kontrahenten in Absprache mit dem DFB als Ausweichspielstätte, weil das heimische Donaustadion keine Rasenheizung besitzt. Das 1:1 gegen Borussia Dortmund II hatte in Higl (38.) und BVB-Joker Michel (56.) zwei Torschützen. Ulms Punktekonto steht wie das von Sandhausen bei 30, Dortmund untermauerte seinen gesicherten Mittelfeldrang.

Aue empfängt Duisburg - Kein Spiel in Giesing

Den Samstag in Liga drei schließen Erzgebirge Aue und der MSV Duisburg in einem Vergleich zweier ehemaliger Zweitligisten ab. Am Freitag hatten sich der Hallesche FC und Arminia Bielefeld 2:2 getrennt. Das Spiel 1860 München gegen Rot-Weiss Essen wurde witterungsbedingt abgesagt.