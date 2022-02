SVS-Coach Schwartz plant in Karlsruhe "den nächsten Schritt"

Im zehnten Anlauf hat es für den SV Sandhausen mit dem ersten Heimsieg der Saison geklappt. Nun kann der SVS sogar die Abstiegszone verlassen.

"Uns ist am Samstag allen ein Stein vom Herzen gefallen", gestand SVS-Coach Alois Schwartz ein. Denn mit dem 2:0 im Kellerduell gegen Erzgebirge Aue feierten die Sandhäuser im zehnten Anlauf den ersten Heimsieg der Saison. Auf den Dreier sollen aber noch weitere Siege folgen: "Das war nur ein kleiner Schritt, der nächste soll dann morgen in Karlsruhe folgen."

Diekmeier steht wieder zur Verfügung - Schwartz warnt vor KSC-Standards

Dann tritt der SVS zum Nachholspiel des 20. Spieltags im Wildpark an. Bereits ein Punkt würde reichen, um an der punktgleichen Fortuna aus Düsseldorf vorbeizuziehen und auf den ersten Nicht-Aufstiegsrang zu springen. Zudem wird auch Dennis Diekmeier wieder zur Verfügung stehen, der gegen die Sachsen eine Gelbsperre abzusitzen hatte. Ob Schwartz allerdings Änderungen an seiner Startelf vornehmen wird, ist keineswegs sicher: "Wir sind in der Breite jetzt besser aufgestellt und könnten in Hinblick auf die Belastungssteuerung dem ein oder anderen eine Pause geben. Aber das halte ich mir noch offen."

Egal mit welchem Personal, in Karlsruhe gelte es "100 Prozent Leistung abzurufen." Darauf liegt der Fokus in der kurzen Vorbereitung auf das Match beim Karlsruher SC am Dienstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Besonders vor den Standards des KSC warnte Schwartz. "Da gilt es immer wachsam zu sein."