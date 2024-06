SVS bedient sich bei 1860: Lang wechselt innerhalb der Liga

Nach einem halben Jahr beim SC Freiburg II kehrte Niklas Lang zu Stammverein 1860 München zurück - allerdings nur kurz. Ab der kommenden Saison wird der 21-jährige Abwehrspieler für den SV Sandhausen an den Start gehen.

Nach 60 Spielen für den TSV 1860 München (57 Drittliga- und 3 DFB-Pokalspiele) und einer halbjährigen Leihe zum SC Freiburg II (13 Spiele in der 3. Liga) ist für Niklas Lang Schluss bei den Löwen. Der Abwehrspieler schließt sich dem SV Sandhausen an, wie beide Vereine am Dienstag mitteilten.

"Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, meinen Herzensverein, den TSV 1860 München, zum 30.6.2024 zu verlassen", verabschiedete sich Lang von den Löwen, die er schon im Januar, da aber auf Leihbasis, Richtung Freiburg verlassen hatte. Auf eigenen Wunsch geht es für ihn nun weg aus München. "Niklas Lang hat sich während seiner Zeit bei den Löwen kontinuierlich weiterentwickelt und stets vollen Einsatz für die Mannschaft gezeigt", sagte 1860-Sport-Geschäftsführer Dr. Christian Werner.

zum Thema Die Sommer-Neuzugänge der Drittligisten im Überblick

Sandhausen nun freut sich, die Planstelle in der Innenverteidigung belegt zu haben. "Niklas ist ein hochtalentierter und flexibler Defensivspezialist. Der Neuzugang bietet uns viele Möglichkeiten in unserem Spiel. Deshalb sind wir froh, dass wir uns mit 1860 auf einen Wechsel einigen konnten", ließ SVS-Sportdirektor Matthias Imhof nach der Verpflichtung Langs wissen. Über die Transfermodalitäten haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

"Niklas ist ein junger, aber in der 3. Liga sehr erfahrener Spieler", meinte SVS-Trainer Sreto Ristic. "Er ist schnell, robust und flexibel einsetzbar. Das ermöglicht uns, sowohl mit einer Dreier- als auch mit der Viererkette spielen zu können."

Fünfter SVS-Neuzugang

"Ich war in der vergangenen Saison zweimal Gast am Hardtwald", so Lang, "leider haben wir beide Spiele verloren. Dennoch konnte ich bereits erleben, wie die Truppe miteinander harmoniert - das war, neben guten Gesprächen mit Matthias Imhof, einer der entscheidenden Gründe, mich dem SVS anzuschließen."

Neben Lang hat Sandhausen bereits Emmanuel Iwe, Jeremias Lorch, Dominic Baumann und Lucas Wolf für die kommende Saison verpflichtet.