Svitolinas Mama- und Pavlyuchenkovas Comeback-Märchen

Aryna Sabalenka und Iga Swiatek sind die zwei Spielerinnen, denen im Damenfeld die besten Chancen auf den Sieg in Paris gegeben werden. Im Fokus stehen aber Elina Svitolina und Anastasia Pavlyuchenkova.

Mitte Oktober brachte Svitolina, die seit Jahren mit Gael Monfils glücklich liiert ist, ihre Tochter Skai Monfils zur Welt - und mischt nun schon die Damen-Konkurrenz auf. Am Sonntag gewann die 28-Jährige ihr Match gegen die Russin Darya Kasatkina in zwei engen Sätzen 6:4, 7:6 (7:5) und erreichte damit fast schon sensationell das Viertelfinale.

Für die Ukrainerin ein unglaublicher Erfolg, denn es ist ihr erstes Major nach ihrer Schwangerschaftspause. "Das habe ich mir nicht erträumen lassen, als ich im Oktober Mutter wurde", sagte sie nach dem Spiel. Zuvor hatte sie verraten, dass sie sich auch ein Beispiel an Tatjana Maria nehme. Die Deutsche war 2022 als zweifache Mutter sensationell ins Halbfinale von Wimbledon vorgestoßen.

"Tatjana Maria ist zurückgekommen nach der Geburt von zwei Kindern. Das ist sehr inspirierend", sagte die 28-Jährige und gab zu: "Ich bewundere alle Mütter auf der Tour. Es ist sehr anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich nach dem zweiten Baby zurückkommen würde."

Im Viertelfinale trifft Svitolina nun entweder auf Sabalenka (Belarus) oder Sloane Stephens (USA), die am Sonntag in der Night Session aufeinandertreffen.

Nächster Coup von Pavlyuchenkova

Ein anderes Viertelfinale steht bereits fest - und auch da schrieb mit Anastasia Pavlyuchenkova eine Spielerin ihr ganz persönliches Märchen. Die Russin hatte wegen einer Knieverletzung lange pausieren müssen, ist deshalb auf Rang 333 in der Weltrangliste abgerutscht, spielt nun aber unglaubliches Comeback. Geschlagene drei Stunden und neun Minuten dauerte ihr Match gegen die Belgierin Elise Mertens, das sie 3:6, 7:6, 6:3 gewann.

Kurios: Pavlyuchenkovas Comeback auf die Tour verlief alles andere als reibungslos, unter anderem bekam sie in Rom zuletzt von Swiatek einen "Bagel", also ein 0:6, 0:6, verpasst. In Paris aber läuft es urplötzlich. Auch gegen Karolina Muchova? Die Tschechin jedenfalls zeigte sich gegen die ungesetzte Elina Avanesyan (Russland) beim 6:4, 6:3 in guter Form.

Ballmädchen getroffen: Disqualifikation im Damen-Doppel

Aufregung gab's im Damen-Doppel: Nachdem die Japanerin Miyu Kato in ihrem Match gegen Marie Bouzkova (Tschechien)/ Sara Sorribes Tormo (Spanien) mit einem zur Seite geschlagenen Ball ein Ballmädchen getroffen hatte, wurde sie gemeinsam mit ihrer Partnerin Aldila Sutjiadi (Indonesien) disqualifiziert. Bitter für das Duo, das zu diesem Zeitpunkt im zweiten Satz 3:1 vorne lag, den ersten Durchgang hatten sie mit 6:7 (1:7) abgegeben.