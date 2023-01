Svenssons reflektiertes Selbstbild: Als Psychologe "manchmal am Limit"

Vor zwei Jahren debütierte Bo Svensson als Mainzer Trainer - der Auftakt einer neuen Zeitrechnung bei den 05ern. Im kicker-Interview gibt der Däne tiefe Einblicke in diese Entwicklung.

Im Jubiläumsinterview gibt Mainz-Coach Bo Svensson Einblicke in seine Denk- und Arbeitsweise. IMAGO/Sven Simon

An diesem Montag vor exakt zwei Jahren absolvierte Bo Svensson seine erste Bundesligapartie als Cheftrainer von Mainz 05. Das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am 9. Januar 2021 ging zwar mit 0:2 verloren - bildete aber den Auftakt einer neuen Zeitrechnung bei den Rheinhessen.

Mit dem damals abgeschlagenen Tabellenschlusslicht schaffte Svensson noch den sensationellen Klassenerhalt, seitdem etablierte er die 05er wieder im gesicherten Mittelfeld der Liga. Nun gibt er tiefe Einblicke in diese Entwicklung sowie in seine Denk- und Arbeitsweise.

Hinter Streich und Fischer bereits auf Platz 3

Dass Svensson nach gerade 24 Monaten im Amt bereits die Nummer 3 der dienstältesten Bundesligatrainer hinter Christian Streich (SC Freiburg) und Urs Fischer (Union Berlin) verkörpert, macht das Jubiläum nach Einschätzung des 43-Jährigen "schon zu einem Grund zum Feiern". Obwohl er "generell nicht findet, dass es so lange ist. Es ist zum Glück ein abwechslungsreicher Job."

"Die Bundesliga-Mannschaft zu isolieren, funktioniert nicht." Bo Svensson

Bei dem die sich einstellende Routine durchaus positive Effekte nach sich ziehe: "Anfangs hatte ich das Gefühl, am besten alles selbst zu machen", schildert Svensson. "Mit der Zeit wurde mir aber klar: Wenn ich so weitermache, werde ich den Job nicht so lange ausüben können. Ich habe ein bisschen losgelassen und finde, das ist auch nötig, damit wir uns weiterentwickeln."

Von 2007 bis 2014 hatte Svensson als Profi in Mainz gespielt, fungierte anschließend noch bis 2019 als Co.- bzw. Nachwuchstrainer. Was wiederum Auswirkungen auf sein Jobverständnis als Chefcoach zeitigte: "Hier in Mainz habe ich lange gelebt, einen besonderen Bezug zum Verein und zu den Menschen. Das bedeutete für mich eine Extra-Verantwortung." Der "allergrößte Reiz" sei jedoch gewesen: "Ich hatte eine klare Idee, wie wir es machen. Und ich wollte unbedingt beweisen, dass es die richtige Idee ist."

Dabei ging es dem Coach auch um Einfluss auf die Strukturen unmittelbar ums Profiteam herum. Sein Credo: "Die Bundesliga-Mannschaft ist ein Teil des Vereins. Sie isoliert zu betrachten, funktioniert nicht. Wenn du beispielsweise sagst: Die Fünferkette ist der Schlüssel, alles drumherum ist egal - dann kann es sein, dass du ein paar Punkte mehr sammelst. Aber wenn das Konstrukt dahinter nicht zusammenpasst, wirst du irgendwann wieder den gleichen Problemen begegnen."

"Ich will nicht einfach nur auf meinem Stuhl sitzen, um Geld zu verdienen."

Beobachten die Lage in Mainz ganz genau: Martin Schmidt und Christian Heidel (re.). IMAGO/Pressefoto Baumann

Die Zusammenarbeit mit den alten Bekannten Christian Heidel und Martin Schmidt, die als Vorstand und Sportdirektor praktisch zeitgleich mit Svensson zurückkehrten, sei deshalb "eine Chance gewesen, um meine Vorstellungen da mit einzubringen. Dass wir drei uns schon kannten, war natürlich ein Vorteil. Wir konnten sofort offen und ehrlich sprechen, ohne dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlte."

Verschleißerscheinungen seien bislang nicht im geringsten auszumachen, beteuert Svensson. Auch wenn er auf seinen bisherigen Trainerstationen als Mainzer U17- und U19-Coach bzw. beim FC Liefering stets nach zwei Jahren aus eigenem Antrieb Schluss machte.

"Da merkte ich: Ich brauche einen neuen Reiz, um besser zu werden als Trainer. Und dadurch wieder etwas beitragen zu können. Das ist mir enorm wichtig. Ich will nicht einfach nur auf meinem Stuhl sitzen, um Geld zu verdienen."

Das Ende in Mainz werde "irgendwann so kommen", sei aber noch nicht absehbar, eine Verlängerung über 2024 hinaus zum passenden Zeitpunkt nicht ausgeschlossen. Auch wenn Svensson grundsätzlich nie so weit voraus denken möchte: "Ich brauche nur das Hier und Jetzt, den Fokus auf die Arbeit, keinen Karriereplan."

Seine Vision für Mainz 05 beziehe sich dabei nicht auf Tabellenplätze oder europäische Wettbewerbe, sondern: "Für mich ist die Verlässlichkeit in unserem Spiel wichtig. Und ein klares Ziel ist auch, mehr Zuschauer für unseren Fußball und unseren Verein begeistern zu können. Sie sollten nicht nur ins Stadion kommen, um uns gewinnen zu sehen, sondern auch um unseren Fußball und diese Gemeinschaft zu erleben, die unseren Verein nach meinem Empfinden ausmacht."

Integration eines Sportpsychologen bei 05 "auf jeden Fall eine Überlegung"

Abgesehen von der direkten Perspektive auf Mainz 05 gibt Svensson auch tiefe persönliche Einblicke. Etwa, warum er im zurückliegenden Winterurlaub in Südafrika Trainingseinheiten für Jugendliche in einer Township bei Kapstadt leitete. Warum Geld für ihn nur Mittel zum Zweck ist und als alleinige Motivation für einen Job nicht ausreichen würde. Warum er bei Mainz 05 "gerne etwas hinterlassen" würde und was er von den Vergleichen mit seinen einstigen Trainern Jürgen Klopp und Thomas Tuchel hält.

Und warum er selbst seit geraumer Zeit mit einem Mentalcoach zusammenarbeitet: "Das ist mir wichtig, denn diese Rückmeldung von professionellen Leuten ist anders als die Rückmeldung meiner Frau oder meiner Freunde. Gleichzeitig ist es auch eine wichtige Erfahrung für mich, weil es immer hieß, der Trainer sei der wichtigste Psychologe für eine Mannschaft. Dabei sind wir Trainer in diesem Bereich doch auch nur Amateure im Vergleich zu ausgebildeten Profis auf diesem Gebiet."

Auch er selbst habe in diesem Kontext "gespürt, dass ich manchmal in der Arbeit mit den Spielern an mein Limit komme". Künftig einen Sportpsychologen bei Mainz 05 fest zu integrieren, sei daher "auf jeden Fall eine Überlegung".

Das komplette Interview mit Bo Svensson lesen Sie in der Printausgabe des kicker am Montag oder im eMagazine am Sonntagabend.