Svenssons Rat an Stach: Genießen mit Fokus

Vor der Partie gegen Bielefeld dreht sich in Mainz vieles um einen, der gar nicht auflaufen darf. Zugleich steht in Augen von Trainer Svensson einiges auf dem Spiel.

Wegen seiner 5. Gelben Karte kann Anton Stach am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Bielefeld nur zuschauen. Auf der Mainzer Spieltagspressekonferenz am Freitag stand der 23-Jährige dennoch im Mittelpunkt des Interesses. Nachvollziehbarer Grund: die erstmalige Nominierung des Mittelfeldallrounders in die A-Nationalmannschaft für die kommenden Länderspiele gegen Israel und in den Niederlanden.

05-Coach Bo Svensson, der am Vortag von Bundestrainer Hansi Flick informiert worden war, erklärte: "Ich freue mich für Anton, er bringt eine Menge Talent und Potenzial mit. Auf der anderen Seite ist er ein Spieler, der vor drei, vier Monaten bei uns noch nicht unbedingt gesetzt war. Es ging schon alles sehr schnell. Anton soll es genießen, ohne den Fokus zu verlieren."

Anton glaubt an sich und ist gleichzeitig bescheiden. Bo Svensson über Anton Stach

Die Sorge, Stachs Nominierung nach gerade mal 21 Bundesligaspielen könne zu falschen Schlussfolgerungen führen, schwingt bei Svensson zwischen den Zeilen unüberhörbar mit. Gemeint ist aber wohl eher das Umfeld als der Spieler selbst.

"Es gibt vieles, was Anton noch besser machen muss, doch das weiß er selbst genau", versichert der Fußballlehrer und gibt sich nicht zuletzt von Stachs Persönlichkeit absolut überzeugt: "Er ist ein junger Kerl, der einfach brennt auf Fußball und immer lernen will. Er hat dabei eine gewisse Unbekümmertheit und auch eine Selbstverständlichkeit, auf dem Platz das Heft in die Hand zu nehmen. Das hat nicht jeder. Anton glaubt an sich und seine Qualität - und ist gleichzeitig bescheiden genug, um zu wissen, dass er noch lernen muss. Das ist eine gute Mischung."

Das Entscheidungsverhalten mit Ball sowie das Kopfballspiel nennt Svensson konkret als Bereiche, in denen Stach noch spürbar Luft nach oben habe. Zugleich habe Mainz längst "die Bestätigung dafür erhalten, weshalb wir ihn im Sommer geholt haben." Nämlich: "Er ist ein großer Spieler, der Tempo und Dynamik mitbringt, dazu viel Torgefährlichkeit entwickeln kann." Qualitäten, die den Rheinhessen nun gegen Bielefeld fehlen. Freilich kommt Dominik Kohr nach seiner Sperre als angestammter Sechser ebenso zurück wie Innenverteidiger Alexander Hack, der nach dem 0:1 gegen Dortmund wieder für Niklas Tauer (leichte Gehirnerschütterung) übernimmt.

Folgt der dritte Sieg gegen Bielefeld?

Zwei Siege konnte Mainz in der laufenden Saison bereits gegen die Arminia feiern: In der Liga mit 2:1 auf der Alm, vor heimischer Kulisse in einem rauschenden Pokalspiel mit 3:2 nach Verlängerung. Ob es am Samstag erneut ähnlich hochklassig zugeht, vermag Svensson kaum zu prognostizieren. Wohl aber, dass wieder "ein ganz, ganz enges Spiel" bevorsteht, in dem es "für beide Mannschaften um sehr viel geht".

Nicht nur für die abstiegsbedrohten Gäste, sondern ebenfalls für Mainz, betont Svensson: "Nach zwei Niederlagen in Folge wollen wir den Abstand nach unten vergrößern und nach oben verkleinern. Deshalb geht es auch für uns um sehr viel." Auch wenn Mainz aktuell im Niemandsland der Tabelle festsitzt, soll aus der bislang so überzeugenden Saison tunlichst nicht die Luft raus sein.