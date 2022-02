Svenssons Hommage an Onisiwo und unangepasste Spieler

Eine Mannschaft braucht unterschiedliche Typen. 05-Trainer Bo Svensson erklärt, warum er von Karim Onisiwo und seiner Art so angetan ist.

Kommt nicht nur bei Bo Svensson in Mainz gut an: Karim Onisiwo. imago images/Kessler-Sportfotografie

Magere vier Tore hat Mainz 05 in der Rückrunde in drei Liga- und einem Pokalspiel erzielt. Während Sturmpartner Jonathan Burkardt bislang leer ausging, traf Onisiwo zweimal. Seit Svensson vor einem Jahr in Mainz übernommen hat, steht der 29 Jahre alte Österreicher ziemlich regelmäßig in der Startelf. Vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hielt der Trainer eine kleine Lobrede auf seine Nummer 21.

Man kann ihn nicht wie alle anderen im Kader behandeln, man muss Gespräche führen. Bo Svensson über Karim Onisiwo



"Er bringt Individualität mit. Man kann ihn nicht wie alle anderen im Kader behandeln, man muss Gespräche führen. Er ist ein besonderer Spieler und Mensch", sagt Svensson. "Er ist niemand, der von A bis B funktioniert, er biegt auch mal ab, hat seine eigene Meinung und so spielt er teilweise auch Fußball - das ist überhaupt nicht negativ gemeint. In einer guten Mannschaft soll auch Platz sein für Leute, die einen Tick anders sind und nicht nur die braven, in Anführungsstrichen langweiligen Typen. Karim bringt andere Facetten mit, sowohl auf dem Platz als auch daneben", ergänzte der 05-Coach.



Svensson schätzt auch die sportlichen Qualitäten des Stürmers, der im Winter 2015/16 zum FSV kam: "Karim ist ein sehr wertvoller Spieler für uns. Er bringt viel Wucht, Körperlichkeit und Tempo mit, er kann gut anlaufen. Was das Alltägliche betrifft, ist er ein Typ, den man auch mal einfangen muss, damit er im Training immer alles abruft, was er für sein Spiel braucht, um es am Wochenende umzusetzen."

Burkardt und Onisiwo erhalten Unterstützung

Zuletzt fehlte es allerdings auch Onisiwo an Frische, da erging es ihm nicht anders als dem Rest der Mannschaft. In vorderster Front war das auch der Tatsache geschuldet, dass nur Burkardt und Onisiwo zur Verfügung standen. Durch die Genesung von Adam Szalai, Marcus Ingvartsen und die Verpflichtung von Delano Burgzorg hat sich die Situation verbessert.

Soforthilfe Burgzorg

Neuzugang Burgzorg hat durchaus Chancen, gegen Hoffenheim im Kader zu stehen. "Ich traue ihm viel zu. Er bringt ein Gesamtpaket mit, das wir noch nicht in der Mannschaft hatten. Er ist ein Eins-gegen-Eins-Spieler, ist groß, hat Tempo. Auch wenn er nur eine Woche mit der Mannschaft trainiert hat, sehe ich schon, dass er uns bereits jetzt helfen kann", betonte Svensson.