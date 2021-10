Svenssons Experiment mit Lucoqui: "Da muss ich aufpassen, was ich sage"

Mainz-Trainer Bo Svensson testete gegen Kaiserslautern einen Außenverteidiger im Abwehrzentrum. Dort ist das Personal weiterhin knapp, weil Jeremiah St. Juste länger fehlt und Alexander Hack noch Zeit benötigen könnte.

Innenverteidiger sind beim 1. FSV Mainz 05 derzeit Mangelware. Deswegen stellte Trainer Bo Svensson im Benefiz-Testspiel gegen den 1.FC Kaiserslautern (1:1) Linksverteidiger Anderson Lucoqui neben Stefan Bell zentral in der Viererkette auf. Und der etatmäßige Flügelspieler machte seine Sache am Samstag gut, das fand auch Svensson. "Abgeklärt und überlegen in seinen Zweikämpfen" sei Lucoqui gegen den Drittligisten aufgetreten. Etwa eine Variante mit Zukunft? "Da muss ich aufpassen, was ich sage", scherzte Svensson und klagte: "Denn im Moment haben wir die Tendenz, Innenverteidiger zu verlieren."

St. Juste? "Noch nichts entschieden"

Zuletzt fehlten ihm gleich drei Abwehrspieler. Immerhin meldete sich zuletzt gegen Union Berlin (1:2) Moussa Niakhaté nach seiner Oberschenkelverletzung zurück, wurde gegen Kaiserslautern aber geschont. Jeremiah St. Juste dürfte dagegen noch länger fehlen. Er holt sich zu seiner Schulterverletzung derzeit unterschiedliche Meinungen von Medizinern ein. "Es ist noch nichts entschieden", sagt Svensson über die verschiedenen möglichen Behandlungsmethoden und Ausfallzeiten.

Unsere Messungen zeigen, dass er auf einem guten Stand ist. Bo Svensson über Hack

Da trifft es sich gut, dass am vergangenen Freitag die Quarantäne von Alexander Hack endete. Der 28-Jährige war an COVID-19 erkrankt. "Unsere Messungen zeigen, dass er auf einem guten Stand ist", sagt Svensson, warnt aber: "Trotzdem ist es etwas anderes, Fußball zu spielen. Jeder verkraftet diese Krankheit anders." Deswegen sind für Hack Wiederaufbaueinheiten angesagt, während seine Kollegen am Sonntag und Montag frei bekamen und erst am Dienstag wieder trainieren.