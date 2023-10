Svenssons einzigartige Bilanz gegen den FC Bayern

Mitten in der gegenwärtigen Misere empfängt der 1. FSV Mainz 05 heute auch noch den FC Bayern. Doch Trainer Bo Svensson kann sich schlimmere Gegner vorstellen.

Okay, der 1. FSV Mainz 05 ist Tabellenvorletzter und hat saisonübergreifend seit zwölf Spielen nicht mehr gewonnen. Und dass an diesem Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auch noch der FC Bayern zu Gast ist, macht die Ausgangslage im Abstiegskampf nicht gerade besser. Andererseits waren es just die Bayern, gegen die Mainz im April per 3:1 letztmals dreifach punktete - und dann ist da ja auch noch Bo Svensson.

Der Chefcoach der Mainzer - der trotz der anhaltenden Misere nicht zur Disposition steht - hat gegen den Rekordmeister aus München, gegen den manch Trainerkollege noch nie gewinnen konnte, eine beachtliche Bundesliga-Bilanz, zum Teil gar eine einzigartige. Folgende vier Fakten machen den Mainzern vor der vermeintlich unlösbaren Aufgabe heute Abend Hoffnung:

1. Svensson gewann sowohl als Spieler wie auch als Trainer je dreimal in der Bundesliga gegen den FC Bayern. Nur sieben Akteure haben das schon mindestens je dreimal geschafft: Otto Rehhagel, Friedhelm Funkel, Jupp Heynckes, Winfried Schäfer, Thomas Schaaf, Felix Magath und Bernd Krauss.

2. Svensson gewann alle drei Bundesliga-Heimspiele als Coach gegen den FC Bayern. Nur zwei weitere Trainer empfingen den FCB so oft im eigenen Stadion und gewannen dabei immer: Gunther Baumann und Rudolf Faßnacht (je dreimal). Nun könnte Svensson sogar einen Rekord aufstellen: Noch nie gewann ein Trainer seine ersten vier Heimspiele gegen den FC Bayern. Die längste Heimsiegesserie gegen den FCB feierte Otto Rehhagel, der von 1980 bis 1985 mit Düsseldorf (1) und Bremen (4) fünf Heimsiege am Stück gegen die Münchner holte.

3. Svensson feierte in drei Bundesliga-Heimspielen gegen Bayern mehr Heimsiege (3) und holte mehr Punkte (9) als alle anderen FSV-Coaches in 14 Heimspielen zusammen. Jürgen Klopp, Thomas Tuchel & Co. schafften "nur" zwei Siege (sieben Punkte).

4. Svensson ist der Einzige, der sowohl als Spieler (3/2/2) als auch als Trainer (3/0/2) eine positive Bundesliga-Bilanz gegen Bayern aufweist.