Svenssons Duell mit Tuchel: "Viel abgeguckt, nichts kopiert"

Bo Svensson trifft mit Mainz auf den FC Bayern und Thomas Tuchel. Die beiden verbindet extrem viel. Darüber sprach der FSV-Coach am Donnerstag ausführlich.

Es gibt Fragen, die kennt man schon, bevor man sie gestellt bekommt. Das Gute daran: Man kennt die Antworten in der Regel auch schon. Das Schlechte daran: Man muss sie erstens dennoch immer wieder geben. Und zweitens muss man aufpassen, dass man das Wesentliche nicht aus dem Fokus verliert.

Also wie ist es für Bo Svensson, wenn er gegen Thomas Tuchel spielt? Also wenn der 1. FSV Mainz 05 gegen den FC Bayern am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) antritt? Der FSV-Coach versucht es ausweichend: "Im Fokus ist das Spiel, so wie es auch gegen Sandro (Schwarz, Anm. d. Red.) oder Marco (Rose, d. Red.) war."

"Eine prägende Zeit" als Profi und Mensch

Der 43-Jährige weiß natürlich, dass das nicht ganz stimmt, schließlich hat er volle fünf Jahre unter dem damaligen Trainer-Novizen Tuchel in Mainz gespielt (2009 bis 2014). "Es war eine sehr prägende Zeit", sagt Svensson ganz allgemein, will das aber keineswegs als inhaltslose Phrase verstehen. Vielmehr gibt er einen beachtlichen Einblick in sein Seelenleben. Tuchel sei "ein Grund, warum ich den Weg als Trainer eingeschlagen habe". Von Tuchel habe er "fußballerisch sehr viel mitgenommen, aber mehr noch hat er mir Sachen mitgegeben, die mir als Mensch wichtig waren". Tuchel habe geholfen, "meine Identität zu finden, wofür ich stehen will".

In Schlagworte übersetzt: Svensson trifft am Samstag seinen Ziehvater, seinen Mentor, seinen Lehrmeister. Als diese Begriffe am Donnerstag durch den Raum der Mainzer Spieltags-Pressekonferenz flattern, verdreht der Däne dann doch die etwas genervt die Augen. "Ich muss in den nächsten Tagen schon aufpassen, was ich sage." Für ihn ist Tuchel "einfach einer der wenigen Menschen, die einen in der Rückschau geprägt haben".

Anspruch, Ehrgeiz, Inhalte

Und von dem er sich "vieles abgeguckt, aber nichts kopiert hat", sagt Svensson. Denn als Trainer war Tuchel so anders, als alles andere, was er bisher erlebt habe. "Durch ihn habe ich den Antrieb in mir entdeckt, auch Trainer zu werden". Das, was er in sich gefunden hat, war der hohe Anspruch, das Maximale aus einer Gruppe aber auch aus dem einzelnen Spieler herauszuholen. Oder auch den Ehrgeiz zu entwickeln, dafür im Training nie mit Durchschnitt zufrieden zu sein, sondern immer das Allerhöchste anzustreben. "Wer Thomas kennt, weiß: Das waren Trainingseinheiten mit extrem vielen Inhalten", lächelt Svensson süffisant.

So als liefen die zahllosen Trainingseinheiten, die er als Spieler unter Tuchel erlebte, nochmal vor seinem inneren Auge ab.

Thomas Tuchel als Mainzer Coach und Bo Svensson als Mainzer Profi 2014. imago/Martin Hoffmann