Svenssons Ansage für Zentner: "Sonst kommt er nicht an Finn vorbei"

Die so genannten Pflichtaufgaben hat Mainz 05 zuletzt souverän bestanden. Nun geht es laut Sportdirektor Martin Schmidt um "Bonuspunkte". In Leverkusen könnten zuletzt fehlende Stammkräfte wieder mithelfen.

Die wichtigste Erkenntnis bei Mainz 05 im Kalenderjahr 2023: Unter Druck ist das Team von Cheftrainer Bo Svensson absolut stabil. Die Schlüsselduelle gegen Bochum (5:2) und Augsburg (3:1) gewannen die Rheinhessen in der heimischen MEWA-Arena bravourös, verhinderten so ein drohendes Abrutschen in die Abstiegszone. Das nächste Vorhaben: "Auch mal ein paar Bonuspunkte zu holen", wie Sportdirektor Martin Schmidt formuliert. "Damit der Druck möglichst nicht wieder größer wird und die Mannschaft vielleicht auch mal etwas befreiter aufspielen kann."

Robin braucht eine komplette Trainingswoche, in der er gut ist. Sonst kommt er an Finn nicht vorbei. Bo Svensson

Gegen Dortmund und bei Union Berlin (jeweils 1:2) schrammte Mainz zuletzt nur knapp an solchen Punktgewinnen vorbei. Am Sonntagabend in Leverkusen wartet nun der nächste Kontrahent aus der Kategorie "Europacup-Kandidat" - und damit die nächste Chance für die 05er, als Underdog zu überraschen.

Möglicherweise wieder mit dabei: Stammkeeper Robin Zentner, der 2023 bisher sämtliche Pflichtspiele wegen Rückenproblemen verpasst hat. Ins Training zurückgekehrt ist der 28-Jährige bereits vor dem Augsburg-Spiel - war dabei freilich noch nicht in der Verfassung, Vertreter Finn Dahmen (24) wieder zu verdrängen. "Es war knapp, aber Robin war eben ein bisschen länger raus", sagt Svensson, verbunden mit einer klaren Ansage an die Nummer 1: "Robin braucht auf jeden Fall eine komplette Trainingswoche. Und zwar eine Trainingswoche, in der er gut ist. Sonst kommt er an Finn nicht vorbei."

Dahmens Leistung stellt die Torwart-Hierarchie nicht prinzipiell infrage

Einen grundsätzlich offenen Zweikampf hat Svensson damit zwar nicht ausgerufen. Doch dokumentiert der Coach deutlich: Dahmen, der den Klub nach Vertragsende im Sommer auf eigenen Wunsch verlassen wird, hat sein Standing nochmals verbessert. "Finn hat in allen Spielen gezeigt, dass er ein sicherer Rückhalt ist", betont Svensson und setzt noch einen drauf: "Robin muss schon zu absoluter Topform zurückfinden, um ins Tor zurück zu kommen." Objektiv präsentierte sich Dahmen in der Tat als absolut zuverlässiger Backup (kicker-Notenschnitt 3,10 in fünf Ligapartien), glänzte aber nicht derart, als dass die Mainzer Torwarthierarchie prinzipiell infrage gestellt würde.

Kohr vermutlich zurück, Widmers Wettlauf mit der Zeit

Neben Zentner in Leverkusen vermutlich ebenfalls wieder im Team: Abräumer Dominik Kohr, der nach seinem spektakulären Sturz bei Union jüngst gegen Augsburg noch angeschlagen auf der Bank saß. "Im absoluten Notfall hätten wir ihn für gewisse Zeit bringen können", sagt Svensson, "doch Gott sei Dank war das nicht erforderlich."

Ein Fragezeichen bleibt hinter Kapitän Silvan Widmer (Adduktorenblessur), der im Laufe dieser Woche wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen soll. Sein Einsatz bei Bayer wird vermutlich zum Wettlauf mit der Zeit. Unter Druck stehen Verein und Profi dabei nicht, wie Svensson mit Verweis auf den soliden Vertreter Danny da Costa klarstellt. Thiemo Müller