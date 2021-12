Svenssons Ärger: "Da habe ich meinen Job nicht gut genug gemacht"

Der Jahresabschluss ging mit dem 0:1 in Frankfurt in die Hose. Trotz 57 Zählern im Kalenderjahr 2021 überwog bei den Nullfünfern im Anschluss der Ärger über die Niederlage.

Am 9. Januar begann das Mainzer Fußballjahr - und auch Bo Svenssons Amtszeit - mit einem 0:2 gegen Frankfurt. Sechs Punkte hatten die Nullfünfer damals nach 15. Spieltagen auf dem Konto und zierten das Tabellenende. Trotz des missglückten Auftakts starteten die Mainzer danach mit ihrem neuen Trainer voll durch, holten anschließend 2021 ganze 57 Zähler - und vermieden so nicht nur den fast schon sicheren Abstieg, sondern klopfen in der aktuellen Saison auch ans Tor zum internationalen Geschäft.

Da Jahr endet, wie es begonnen hat

Vor dem Jahres- und Hinrunden-Abschluss standen die Nullfünfer auf Platz sechs - und wieder hieß der Gegner Eintracht Frankfurt. 90 Minuten später endete das Jahr für die Mainzer wie es begonnen hatte, mit einer Niederlage. Nach dem 0:1 bei der Eintracht bemängelte Sportdirektor Martin Schmidt vor allem den fehlenden Zugriff in Hälfte eins.

Auch sein Trainer sah es am Mikrofon von "Sky" ähnlich: "Es ist ärgerlich, wir haben die erste Halbzeit verschlafen, waren nicht am Anschlag, waren zu spät, haben schlecht gespielt, waren nicht bereit." Svensson nahm die Schuld sogar komplett auf sich: " Das ist eigentlich auch mein Fehler, meine Verantwortung. Da habe ich meinen Job nicht gut genug gemacht."

Der Unterschied zum Jahresanfang

Obwohl die Mainzer nach der Niederlage nicht auf einem Tabellenplatz, der fürs internationale Geschäft berechtigt, in die kurze Winterpause gehen, kann man am Bruchweg "mit ein bisschen Abstand auch glücklich und dankbar sein, dass wir überhaupt noch in der ersten Liga dabei sind. Das hätte vor zwölf Monaten auch überhaupt niemand erwartet", meinte Verteidiger Stefan Bell.

Trotzdem hat sich das eigene Anspruchsdenken verändert, denn auch Bell ärgerte sich dann doch deutlich über das verlorene Spiel. Auf die Frage, was denn nun überwiege, die Freude über den Saisonverlauf oder der Ärger über die Niederlage, wusste Bell keine eindeutige Antwort: "Es ist ein bisschen von beidem."

Für Schmidt hätte ein Sieg zwar "das Gefühl verbessert für Weihnachten", dennoch bescheinigte der Sportdirektor seinem FSV eine "gute, solide Halbsaison", die die Mainzer mit 24 Punkten beendeten. Zum Vergleich: Nach 17 Spielen der Vorsaison hatten die Nullfünfer nur sieben Zähler auf dem Konto.