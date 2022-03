Svensson: "Wir schicken keinen Spieler auf den Platz, wenn irgendeine Gefahr besteht"

Die Zahl der Corona-Infizierten sinkt bei Mainz 05 stark. Von Normalität ist jedoch noch keine Spur. Trainer Bo Svensson rechnet damit, dass das Nachholspiel gegen Dortmund ausgetragen wird.

"Ich gehe davon aus, dass das Spiel am Mittwoch stattfinden kann. Für die Spieler, die jetzt in Quarantäne waren, ist es aber eher unwahrscheinlich, dass sie dabei große Rolle spielen werden", sagte der Trainer von Mainz 05 am Samstag bei "Sky". "Negativ heißt, dass ein Spieler nicht mehr ansteckend ist, negativ heißt aber nicht, dass er körperlich in der Lage ist, ein Bundesligaspiel zu absolvieren. Die Spieler lagen wegen eines Infekts und mehr oder weniger starken Symptomen acht bis zehn Tage auf der Couch", fuhr Svensson fort.

Aufgrund von 20 Corona-Fällen, darunter 14 Spieler, wurden von der DFL die Partien gegen Borussia Dortmund und den FC Augsburg verschoben. "Wir merken, dass es sehr, sehr unterschiedlich läuft. Einige hatten gar keine Symptome, andere erwischte es schlimmer. Ein paar Spieler konnten sich am Freitag freitesten, weitere am Samstag, einige sind immer noch nicht raus. Es kommt peu à peu", sagte Svensson. Nach kicker-Informationen sind aktuell noch vier Spieler infiziert, allerdings kann auch von den Freigetesteten so gut wie keiner voll trainieren.

"Reagieren total unterschiedlich"

"Mir geht es im Großen und Ganzen ganz ordentlich. Die ersten paar Tage nicht so schön, mit der Zeit ging es mir dann besser", erzählte der Trainer, der bereits 2020 zu seiner Zeit beim FC Liefering positiv war und wie alle im FSV-Lizenzspielerbereich den maximalen Impfschutz besitzt. Im Gegensatz zu ihm müssen die Spieler indes körperliche Höchstleistungen bringen. "Alle Daten, die wir haben und auch die unserer Ärzte zeigen, dass die Spieler total unterschiedlich auf diese Krankheit reagieren", betonte der 05-Coach. Svensson verweist auf mögliche Langzeitfolgen der Erkrankung: "Jonathan Schmid in Freiburg, Rune Jarstein bei Hertha und Alphonso Davies sind nicht so einfach davongekommen, das wollen wir mit aller Macht vermeiden. Es geht im Fußball um sehr viel, aber wir schicken keinen Spieler auf den Platz, wenn irgendeine Gefahr besteht."