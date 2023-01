Svensson will seine Bayern-Bilanz mit Mainz ausbauen

Wenn einer weiß, wie die Bayern zu knacken sind, dann Bo Svensson. Mit Mainz 05 feierte er in der Bundesliga zwei Heimsiege als Trainer und drei Heimsiege als Spieler. Morgen kommen die Münchner zum Pokalduell.

Die Mewa-Arena ist seit Wochen ausverkauft, das Spiel wird von Sky und der ARD live übertragen. Mehr Reichweite hat ein Klub wie Mainz 05 selten. Diese Dinge spielen für Svensson nur eine Nebenrolle vor der Partie "gegen die beste Mannschaft Deutschlands". Das K.-o.-Spiel über 90 oder gar 120 Minuten kommt dem 05-Trainer vor wie eine Aneinanderreihung von "kurzen Sprints, die wir alle gewinnen müssen". Von seinen Spielern fordert der Coach "Mut, Glaube an uns selbst und alles zu geben".

Svensson zieht positives Fazit

Stammkeeper Robin Zentner fällt wegen seiner Rückenbeschwerden weiterhin aus, auch bei Jonathan Burkardt ist kein Ende der Verletzungsmisere in Sicht. In Finn Dahmen hat Mainz einen starken Zentner-Vertreter zwischen den Pfosten, unter anderem wegen Burkardts Verletzung wurde der FSV im Januar auf dem Transfermarkt aktiv und holte Ludovic Ajorque von Racing Straßburg. Zuvor kam Andreas Hanche-Olsen von KAA Gent. "Ich bin sehr zufrieden, wir haben die zwei Spieler bekommen, die wir als Verstärkung wollten und unsere erste Priorität waren", zog Svensson kurz vor Transferschluss an diesem Dienstag um 18 Uhr ein positives Fazit.

Svenssons Heim-Bilanz gegen den Rekordmeister ist ungewöhnlich positiv. Seit seinem Amtsantritt als Trainer im Januar 2021 gab es zwei Bundesligaduelle in der Arena, die er beide gewann. Als FSV-Profi feierte der 43-Jährige zwischen 2007 und 2014 drei Siege. Auswärts läuft es allerdings weniger erfolgreich. Im Oktober kamen die Rheinhessen, die wenige Tage zuvor 5:0 gegen den 1. FC Köln gewonnen hatten, bei den Bayern mit 2:6 unter die Räder. Das soll sich nach dem 5:2-Sieg von Mainz am vergangenen Samstag gegen den VfL Bochum nicht wiederholen. Auch wenn es für die Gastgeber eine große Umstellung wird. "Einen größeren Unterschied in der Spielweise als zwischen Bochum und Bayern gibt es nicht", weiß Svensson.