Svensson will mit Mainz vor Wolfsburg durchs Ziel gehen

Eine qualitativ gut besetzte Auswechselbank sorgt dafür, dass Mainz 05 auf der Erfolgswelle schwimmt und die Europacupplätze greifbar sind. In der Tabelle steht der FSV vor seinem nächsten Gegner Wolfsburg. Das soll bis zum Saisonende Bestand haben, wenn es nach Trainer Bo Svensson geht.

"Wir möchten vor Wolfsburg bleiben", sagt Svensson im Hinblick auf die letzten fünf Saisonspiele. Mainz ist derzeit mit 45 Punkte Tabellensiebter, der VfL mit 43 Zählern Achter. Der FSV trifft nur noch auf Gegner, für die es im Saisonfinale um etwas geht. Nach der Partie in Wolfsburg folgen Schalke (H), Frankfurt (A), Stuttgart (H) und Dortmund (A). Die Gefahr, dass die Spieler einen Gegner auf die leichte Schulter nehmen, was in der Vergangenheit immer mal wieder passierte, ist also gering. "Die Konstellation verspricht Dramatik und große Gefühle. Es steht viel auf dem Spiel. Es ist eine gute Voraussetzung, damit es in den letzten fünf Spielen etwas zu erleben gibt", findet Svensson. Sein Team ist mittlerweile seit zehn Spielen ungeschlagen und besiegte zuletzt den FC Bayern mit 3:1.

"Die elf Spieler, die von Anfang an spielten, hätten es nicht alleine geschafft", weiß der 05-Trainer. Mithilfe der Einwechslungen von Aaron, Anton Stach, Marcus Ingvartsen, Aymen Barkok und Alexander Hack gelang Mainz eindrucksvoll die Wende nach dem 0:1-Pausenrückstand. "Wir haben viel Qualität auf der Bank, es gibt viele enge Duelle." Eines davon findet auf der Linksverteidigerposition statt, wo Svensson gegen die Bayern zur Pause Anthony Caci "nach einem schwächeren Spiel" auswechselte und Aaron brachte, der als Antreiber und Torschütze hervorstach.

In Wolfsburg hat Mainz am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) einiges gutzumachen. Im April 2022 kam der FSV dort mit 0:5 unter die Räder. "Es ist alles falschgelaufen, was falsch laufen konnte. Wir kassierten eine frühe Rote Karte, waren nicht bereit für das Spiel, dann haben wir versucht, mit Viererkette zu spielen, was auch nicht geklappt hat. Am Ende ging es nur noch darum, dass die Partie so schnell wie möglich vorbei ist", erinnert sich Svensson. In der Hinrunde dieser Saison sah es vom Ergebnis her mit einem 0:3 auch nicht sehr viel positiver aus, "aber wir waren die bessere Mannschaft und wurden für einen kleinen Fehler bei einem Standard bestraft. In der zweiten Halbzeit haben wir diesen Wahnsinnsschuss von Arnold bekommen, das hat uns den Stecker gezogen".

Inzwischen ist Mainz jedoch wesentlich gefestigter. Der Gegentorschnitt sank in der Rückrunde auf 1,1, in der ersten Halbserie lag er noch bei 1,6 pro Partie. Mit 13 Gegentoren in zwölf Rückrundenspielen weist der FSV eine exzellente Zwischenbilanz auf, nur Union Berlin (neun) kassierte noch weniger Gegentreffer.