Svensson will mit Mainz von Ingvartsens Erfahrung profitieren

Die ungewohnte Konkurrenzsituation im Sturm bereitet Mainz-Trainer Bo Svensson "Freude, das war nicht immer so". Last-Minute-Zugang Marcus Ingvartsen kann bei der TSG Hoffenheim auf seinen ersten Einsatz hoffen.

Er kam spät und soll dafür umso länger bleiben. Am 30. August, einen Tag vor Transferschluss, war der Wechsel von Marcus Ingvartsen von Union Berlin zu Mainz 05 perfekt. Zunächst ist er bis 2022 ausgeliehen. Bei Klassenerhalt greift eine Kaufpflicht, der Anschlussvertrag läuft nach kicker-Informationen bis 2025.

Die Spielplan-Arithmetik will es, dass Ingvartsen am 2. Spieltag dieser Saison mit Union bereits da spielte, wo Mainz am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert: in Sinsheim. "Ich werde kurz mit ihm sprechen, wie er das Spiel und den Gegner fand. Es wäre ziemlich blöd, wenn ich mich nicht mit ihm austauschen würde", sagt Trainer Bo Svensson. Im kicker-Ticker hieß es seinerzeit: "Ingvartsen arbeitete viel, blieb aber offensiv unauffällig." In der 60. Minute wurde der Däne ausgewechselt, für ihn kam Levin Öztunali auf den Platz. In seinem letzten Ligaspiel für Union spielte Ingvartsen auf der ungeliebten Achterposition, in Mainz will er zu seinen Wurzeln, die im Sturm liegen, zurückkehren.

"Marcus hat die ersten beiden Spieltage in der Startformation von Union Berlin, das keine schlechte Mannschaft hat, gestanden. Er ist topfit, wir könnten ihn am Samstag ohne Probleme einsetzen, er ist eine Option. Natürlich muss er sich noch an die etwas anderen Abläufe in unserem Spiel gewöhnen. Er ist ein guter Fußballspieler und ein cleverer Junge, ich glaube nicht, dass die Anpassungszeit so lange dauern wird", betont Svensson.

"Die sechs Punkte sind gut, aber die Leistungen war mal so und mal so"

Der Saisonstart von Mainz 05 ist durchaus gelungen, inhaltlich hat die Mannschaft aber durchaus Luft nach oben. Der Trainer: "Die sechs Punkte sind gut, aber die Leistungen war mal so und mal so. Für uns geht es um die Konstanz. Es ist nicht so einfach, unsere Spielweise immer auf den Platz zu bringen. Es erfordert viel körperlich, es erfordert auch viel mental und immer, auch wenn es mal wehtut, über die eigenen Grenzen zu gehen. Das ist das, was uns ausmacht, was entscheidend ist für unser Spiel." Diesem Anspruch will Svensson in Sinsheim nach Möglichkeit wieder ein Stück näherkommen.