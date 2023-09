Svensson will Gruda und Weiper keinen zu schweren Rucksack aufsetzen

Der Mainzer Brajan Gruda hinterließ in der U 21 des DFB erste Spuren und nahm während des jüngsten Lehrgangs die Fritz-Walter-Medaille in Silber in Empfang. 05-Trainer Bo Svensson ist überzeugt von den Qualitäten des 19-Jährigen, warnt jedoch vor zu großen Erwartungen.

Gruda und der 18-jährige Nelson Weiper gehören zum Tafelsilber von Mainz 05, beide wurden im NLZ ausgebildet und haben das Zeug, sich dauerhaft im Profifußball durchzusetzen. Wegen einer Oberschenkelverletzung musste Weiper die U-21-Länderspiele gegen die Ukraine und im Kosovo absagen und wird womöglich auch in der Bundesliga am Samstag gegen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) pausieren müssen. Gruda gab sein U-21-Debüt.

Beim 2:0 gegen die Ukraine hatte er, bevor in der Pause durchgewechselt wurde, noch keine spielentscheidenden Szenen (kicker-Note 3), das änderte sich in Pristina, wo er in der 66. Minute den Rasen betrat. "Er hat zwei Vorlagen gemacht, das Spiel positiv beeinflusst. Als er reinkam, stand es 0:0, am Ende 3:0", fasst Svensson den knapp halbstündigen Auftritt Grudas zusammen. "Ich sehe eine sehr gute Entwicklung", so der FSV-Trainer, "aber kann von einem 19-Jährigen nicht erwarten, dass er in der Bundesliga in jedem Spiel die entscheidende Figur sein kann."

Svensson kann die "Begeisterung nachvollziehen", aber man müsse auch mentale und körperliche Belastung im Auge behalten. "Viele bekommen nicht alles mit und sehen nur die Minuten, die er auf dem Platz steht. Ich betreue ihn im Alltag und habe auch Erfahrung mit dieser Altersgruppe. Es kommen viele Faktoren dazu", betont der FSV-Coach.

Das Vertrauen in Gruda und Weiper sei ungebrochen, "wir sollten aber den Rucksack auch nicht größer machen als er schon ist. Wir müssen sie behutsam aufbauen. Das gilt es fortzuführen. Bei einem 19-Jährigen gibt es einfach andere Themen als bei einem 26-Jährigen", warnt Svensson vor aus seiner Sicht überzogenen Erwartungen.