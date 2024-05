Svensson und Heldt: Ein vielversprechendes Projekt - auf den ersten Blick

Union Berlin hat sich mit der Verpflichtung von Bo Svensson und Horst Heldt auf zwei wichtigen Positionen neu aufgestellt. Es ist ein vielversprechendes Projekt - doch eine Frage stellt sich noch. Ein Kommentar von kicker-Reporter Jannis Klimburg.

Bei einem Experiment kommen oftmals mehrere Zutaten zusammen, um dann nachfolgend ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Der Ausgang dabei ist jedoch nicht immer gewiss. Es kann auf der einen Seite total in die Hose gehen, aber auf der anderen Seite auch zu neuen, positiven Erkenntnissen führen. In gewisser Weise trifft das auf Union Berlin zu. Die Eisernen haben sich personell auf zwei wichtigen Positionen neu aufgestellt. Bo Svensson wurde als Trainer verpflichtet, nur kurz zuvor Horst Heldt als neuer Sportchef. Dafür fungiert Oliver Ruhnert fortan wieder als Chefscout.

Die Machtverhältnisse haben sich dadurch ein wenig verschoben. Heldt und Ruhnert werden eng zusammenarbeiten und viel gemeinsam beschließen. So wie es bei der Entscheidung, Svensson nach Köpenick zu lotsen, der Fall gewesen ist. Auf dem ersten Blick scheinen die Berliner damit vielversprechend aufgestellt zu sein. Der neue Coach hat beim FC Liefering und vor allem in Mainz bewiesen, dass er eine Mannschaft weiterentwickeln kann. In zwei der drei Spielzeiten rangierte Svensson mit den 05ern in der Endabrechnung in der oberen Tabellenhälfte - was im Verein selber als extremer Erfolg gewertet wurde.

Das erreichte der Däne mit einem hohen Pressing und einem schnellen Umschaltspiel, setzte dabei aber eher wenig auf lange Bälle. Es wird spannend zu sehen sein, wie die Mannschaft den im Vergleich zu seinen Vorgängern doch etwas unterschiedlichen Spielstil adaptieren und wie lange dieser Prozess schlussendlich dauern wird. Hinzu kommen mit Heldt und Ruhnert zwei Funktionäre im Hintergrund, die in der Szene aufgrund ihrer Erfahrung in der Fußballbranche prächtig vernetzt sind und ein breites Spektrum an Kontakten aufweisen.

Ruhnert hat in der Vergangenheit - ausgenommen die zurückliegende Saison - mit seinen Transfers oftmals ein goldenes Händchen bewiesen. Zahlreiche Neuzugänge sind eingeschlagen, wurden daraufhin mit Profit wieder verkauft. Der Schachzug, Heldt zu installieren, scheint clever. So kann sich Ruhnert voll und ganz auf das Scouten von Spielern konzentrieren und muss sich nicht mehr nebenbei noch um andere Dinge kümmern.

Podcast Die Unbesiegbaren sind demontiert: Was bedeutet das für Leverkusen und das Pokalfinale? Irgendwann musste die Serie nach 51 Spielen ohne Niederlage reißen. Aber so? kicker-Reporter Stephan von Nocks ist aus Dublin zugeschaltet und erklärt, wie Bergamo die Unbesiegbaren um Top-Trainer Xabi Alonso im Finale der Europa-League demontieren konnte und was das nun fürs Pokalfinale gegen den FCK bedeutet. Außerdem: Zwei Trainersuchen stehen vor dem Abschluss, Köln und St. Pauli verlieren Leistungsträger. alle Folgen

Und weil eben diese drei Zutaten nun zusammenkommen, könnte Union Berlin für die Zukunft ein vielversprechendes Projekt darstellen. Es stellt sich nur die Frage, ob die Eisernen nach dieser chaotischen Spielzeit auf lange Sicht wieder Ruhe in ihren Verein bringen können. Denn das war unter der Ära von Urs Fischer die größte Stärke: Nur wenige Nebengeräusche waren vorhanden, alle Beteiligten arbeiteten Hand in Hand zusammen. Wenn das wieder der Fall sein sollte, kann sich Union auf lange Sicht in der Bundesliga etablieren. Aber die letzte Saison hat deutlich gemacht: Erstmal geht es mit Sicherheit nur um die oft zitierten 40 Punkte.