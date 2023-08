Svensson und die vier Fragezeichen in der Mainzer Dreierkette

Nur ein Gegentor kassierte Mainz in den Tests gegen den FC Burnley und den FC St. Gallen. Welche Abwehrspieler Trainer Bo Svensson am kommenden Wochenende im DFB-Pokal zur Verfügung stehen, ist jedoch ziemlich offen.

Andreas Hanche-Olsen musste beim 3:0 gegen den Premier-League-Aufsteiger Burnley schon nach rund einer halben Stunde ausgewechselt werden. Der norwegische Nationalspieler war mit dem rechten Fuß umgeknickt. "Hoffentlich ist es nichts Schlimmes", betont Trainer Bo Svensson.

"In der Halbzeit sah er nicht so glücklich aus, aber nach dem Abpfiff schon bisschen optimistischer", berichtet Abwehrchef Stefan Bell. Erneut musste Mittelfeldspieler Merveille Papela einspringen, weil drei bundesligaerfahrene Innenverteidiger fehlten beziehungsweise noch nicht bereit waren für mehr als 30 Minuten Spielzeit.

Hack freigestellt und gesperrt, Leitsch fehlt

Maxim Leitsch fehlte wegen Adduktorenproblemen im Aufgebot. "Ich hoffe, dass er am Dienstag wieder ins Training einsteigen kann", erklärt Svensson. Alexander Hack ist freigestellt, um Vertragsgespräche zu führen. Nach neun Jahren in Mainz und nur 19 Bundesligaeinsätzen in der vergangenen Saison sucht der Linksfüßer nach einer neuen Herausforderung.

"Er hat eine sehr große Rolle bei Mainz 05 gespielt, es wird nicht ohne, ihn und seine Persönlichkeit zu ersetzten", betont Svensson. Die Gespräche zwischen dem 29-Jährigen, der noch bis 2024 unter Vertrag steht, und den sportlich Verantwortlichen seien "die gesamte Zeit sehr offen" gewesen. Im DFB-Pokal ist Hack außerdem Gelb-Rot-gesperrt.

Ich bin froh, dass ich wieder auf dem Platz stehe. Sepp van den Berg

In diesem Sommer kam Sepp van den Berg für die Innenverteidigung hinzu. Die Leihgabe des FC Liverpool spielte in der vergangenen Saison für Schalke 04. In der EM-Vorbereitung der niederländischen U 21 hatte sich van den Berg einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen. Sieben Wochen danach gab er nun gegen den Burnley in der letzten halben Stunde des 120-Minuten-Test sein Debüt im Mainz-Trikot, beim 4:1 gegen St. Gallen musste er noch pausieren.

"Es lief ganz gut, ich bin froh, dass ich wieder auf dem Platz stehe", stellte van den Berg zufrieden fest. Die nächsten Tage will er nutzen, "um auf 100 Prozent Fitness zu kommen, damit ich bereit bin, wenn der Coach mich braucht". In Hinblick auf das DFB-Pokalspiel bei SV Elversberg am Samstag kann sich Svensson noch nicht wirklich vorstellen, van den Berg in die Startelf zu stellen. "Es kommt aber auch darauf an, wie groß die Not ist", schränkt der 05-Trainer ein.