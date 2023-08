Svensson und die Schiedsrichter: "Der Umgang hat sich geändert"

Das Reizthema ist keines mehr. 2021/22 zeigten die Unparteiischen Mainz-Trainer Bo Svensson gleich siebenmal Gelb, in der zurückliegenden Saison nur dreimal.

Hat seine Gelb-Quote in der vergangenen Saison deutlich reduziert: Mainz-Trainer Bo Svensson. IMAGO/Rene Schulz

Als sich das Gespräch während des Trainingslagers in Schladming (Österreich) im Mannschaftshotel dem Thema Schiedsrichter nähert, freut sich Svensson diebisch. "Endlich spricht es jemand an", sagte er und lachte. Im Januar 2022 war der Däne der erste Bundesligatrainer, der nach vier Gelben Karte eine Sperre absitzen musste, mittlerweile hat er seine Gelb-Quote drastisch reduziert. Seit Sommer 2019 können auch Trainer verwarnt werden.

Im kicker-Interview macht Svensson außerdem klar, dass die Zusammenstellung des Kaders noch nicht abgeschlossen sein wird, wenn der vorrangig gesuchte Linksverteidiger angekommen ist. Bisher wurden Innenverteidiger Sepp van den Berg, Mittelfeldspieler Tom Krauß und Torwart Daniel Batz verpflichtet.

Die geheime A-Lösung braucht noch Zeit

Wunschlos glücklich wird der ehrgeizige Svensson auch nach Ankunft des Linksverteidigers nicht sein. Derzeit versucht der FSV ähnlich wie bei van den Berg und Krauß die A-Lösung umzusetzen, was Zeit brauche. Der Name des Kandidaten ist noch geheim. Auf die Frage, ob danach alle Trainerwünsche erfüllt wären, antwortete Svensson: "Auf jeden Fall einige Wesentliche. Am 1. September wird der Kader vermutlich auch noch mal anders aussehen als jetzt im Moment. Aber viele werden nicht mehr weggehen oder dazukommen."

Im kicker-Interview der Donnerstagsausgabe (schon ab Mittwochabend digital abrufbar als eMagazine) erzählt Svensson zudem, was ihm in den Kennenlerngesprächen mit Spielern besonders wichtig ist, wie enttäuschend die vier Niederlagen kurz vor dem Saisonende waren und wie er der Rot-Sperre im DFB-Pokal entgegensieht.