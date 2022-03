Svensson und die neue Mainz-Identität: "Kaputtmachen geht viel schneller"

Im Frühjahr 2021 rettete Bo Svensson Mainz 05 vor dem Abstieg. Doch seine Arbeit ist langfristig angelegt. Im Interview spricht er über die ersten 15 Monate, die hohe Qualität der Mannschaft und den weiten Weg zu einer neuen FSV-Identität.

"Das Ziel ist nicht, dass wir jedes Spiel gewinnen, aber jedes Spiel so bestreiten, dass man sagen kann: Das war total Mainz 05. Es dauert lange, so etwas aufzubauen. So etwas kaputtzumachen, geht viel schneller", betonte Svensson im 60-minütigen Videocall mit dem kicker. Dem 42-Jährigen war von Anfang an klar, dass es kein Sprint, sondern eher ein Langstreckenrennen werden wird, weshalb er im Januar 2021 gleich für dreieinhalb Jahre unterschrieb. Sein Zwischenfazit nach 15 Monaten fällt "in vielen Bereichen positiv aus, in anderen weniger. Die Leistungen in den Heim- und Auswärtsspielen unterscheiden sich recht stark".

Mit den Zuschauern kehrte zuletzt auch die Stimmung zurück in die Mewa-Arena, wo gegen Bielefeld und Dortmund endlich wieder 25.000 Personen zugelassen waren und alle Karten verkauft wurden. Nun erwarten Mainz drei Auswärtsspiele nacheinander: Der Auftritt bei Borussia Mönchengladbach (3. April), das Nachholspiel beim FC Augsburg (6. April) und die Partie beim 1. FC Köln (9. April). "Da können wir gut üben", sagte Svensson schmunzelnd.

Die Mannschaft ist zu gut, um nur um den Klassenerhalt zu spielen. Bo Svensson

Sein Team ist in der Heimtabelle Dritter, auswärts Siebzehnter. Die Mannschaft habe in dieser Saison bereits viele Hürden genommen: "Corona, der kurzfristige Wechsel von Adam Szalai oder auch die Verletzung von Jeremiah St. Juste, der gleich zweimal an der Schulter operiert werden musste. Ich als ehrgeiziger Trainer hätte natürlich gerne noch stabilere Leistungen gesehen oder ein Weiterkommen im Pokal."

Konstante Leistungen und ein guter Wiedererkennungswert sind für den Dänen wichtige Attribute. "Wir definieren uns nicht über eine gewisse Anzahl von Punkten, es geht um die Art und Weise, wie wir spielen, um Konstanz und Verlässlichkeit. Ich finde auch, dass die Mannschaft in dieser Saison einfach zu gut ist, um nur um den Klassenerhalt zu spielen", sagte er. Ihm persönlich widerstrebe es dennoch, höhere Ziele wie einen europäischen Starterplatz auszurufen, seinen Spielern lässt er freie Hand.

