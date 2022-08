Svensson und die knifflige Burkardt-Frage

Jonathan Burkardt ist nach überstandener Zerrung wieder fit für einen Startelf-Einsatz in Augsburg. Ob er den Jungstar tatsächlich gleich wieder von Anfang an ranlassen soll, ist für Trainer Bo Svensson dennoch eine knifflige Frage.

Wer auch immer vor der Saison eine gedankliche Mainzer Wunschformation aufgestellt hat - am Namen Jonathan Burkardt kam er ganz sicher nicht vorbei. Aktuelle Klasse und darüberhinaus vorhandenes Potenzial machen den Angreifer eindeutig zum Stammspieler. Daran hat sich grundsätzlich nichts geändert. Und: Nach seiner Muskelzerrung, deretwegen er die beiden ersten Ligapartien in Bochum (2:1) und gegen Union Berlin (0:0) verpasst hat, ist Burkardt wieder topfit. Am Samstag beim FC Augsburg stünde einem Einsatz von Beginn an rein körperlich nichts im Wege, ließ Trainer Bo Svensson im Rahmen der Spieltagspressekonferenz am Donnerstagnachmittag verlauten.

"Wir haben auch andere gute Spieler, die es zuletzt gut gemacht haben"

Fest steht für den Coach bislang allerdings nur, dass Burkardt in den Kader zurückkehrt. "Ob er von Anfang an spielt, wird man sehen", sagt Svensson, "das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen." Und keine ganz unkomplizierte. "Wir haben auch andere gute Spieler, die es zuletzt gut gemacht haben", betont der Fußballlehrer. Wenn man es ganz hoch hängen will, spielt bei der Aufstellung am Samstag also auch der Aspekt der Glaubwürdigkeit eine gewisse Rolle. Schließlich legt Svensson explizit größten Wert auf Konkurrenzkampf - und darauf, dass sich eben niemand seiner Sache sicher sein dürfe. Stünde ein Spieler, der in der Vorwoche noch verletzungsbedingt im Kader fehlte, nun direkt wieder in der Startelf, wäre das schon ein klares Signal. An Burkardt wie an dessen Konkurrenten.

Trainer-Lob für Ingvartsen: "Er ist in guter Form, es lag eher nicht an Marcus"

Wie beispielsweise an Marcus Ingvartsen, der gegen Union das Gros der Beobachter enttäuschte (kicker-Note 4,5). Svensson allerdings hielt nun dagegen: "Ich war zufrieden mit der Leistung von Marcus, er ist in guter Form. Wenn ich nur an das Training von Mittwoch denke, da hat er sich sehr gut präsentiert." Auch habe es Ingvartsen im Spiel am Sonntag "gegen den Ball gut gemacht. Natürlich braucht er im Strafraum mehr Flanken". Dass er die nicht bekommen habe, so Svensson, "lag eher nicht an Marcus, sondern an unserem Spiel allgemein".

Öffentliche Rückendeckung, die jedem Profi gut tun sollte. Die vom Spieler aber auch als widersprüchlich empfunden werden könnte, sollte er bei nächster Gelegenheit auf der Bank sitzen, und Burkardt ihm fast aus dem Stand vorgezogen werden. Freilich: Dass er nicht immer gegenüber jedem Einzelnen faire Entscheidungen treffen könne, hat Svensson ganz allgemein längst klargemacht. Und falls er Burkardt am Samstag für die am meisten erfolgversprechende Lösung hält, müssen sich damit alle abfinden - willkommen im Leistungssport.