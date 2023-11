Svensson tritt in Mainz zurück

Bo Svensson ist nicht länger Trainer des 1. FSV Mainz 05. Nach neun sieglosen Partien in der Bundesliga und dem Pokal-Aus gegen Hertha BSC (0:3) ist der 44-Jährige am Donnerstag zurückgetreten. Bis auf Weiteres übernimmt U-23-Coach Jan Siewert als Interimslösung und wird das Bundesliga-Schlusslicht am Samstag (15.30 Uhr) gegen RB Leipzig betreuen.