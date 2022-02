Svensson: "Szalai ist aus einem anderen Material gemacht"

In dieser Woche erhielt Adam Szalai grünes Licht der Mediziner. Dank einer kleinen Titan-Platte im Kopf ist er wieder spielfähig. Mainz-Trainer Bo Svensson erwägt ein schnelles Comeback.

"Ich erlebe Adam im Training, wie ich ihn schon immer kenne: Er ist sehr ehrgeizig, bringt seine Persönlichkeit mit und haut sich voll rein. Ein Spieler, der so viel erlebt hat und so viel Erfahrung besitzt, geht mit solchen Umständen anders um als ein 22-Jähriger. Dann würde ich vielleicht zweifeln, dass er bereit ist, uns zu helfen. Aber Adam ist aus einem anderen Material gemacht. Wenn ich ihn im Training sehe, dann ist er eine echte Option. Das Wichtigste für mich ist, dass er total frei in seinen Bewegungen ist", erläuterte Mainz-Trainer Svensson während der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag.

Szalai wird am Samstag gegen die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wohl wieder zum 05-Kader gehören. Auch Dominik Kohr, Marcus Ingvartsen und Niklas Tauer trainieren wieder mit, sodass Svensson keine Verletzten mehr zu beklagen hat. "Das schärft den Konkurrenzkampf, wir können variabler einwechseln und Impulse setzen. Das macht uns besser", betonte der 05-Trainer. In der englischen Woche vor der Ligapause hatte Mainz merklich die Frische gefehlt, woran die Nullfünfer in den vergangenen zwei Wochen gearbeitet haben.

Zurück zu Szalai: Kurz vor Weihnachten hatte sich der 05-Angreifer einem operativen Eingriff am Kopf unterziehen müssen. Anfang Januar stieg er wieder ins Training ein, durfte aber noch nicht alles machen, hielt sich zum Beispiel bei Kopfbällen raus. "Auch, wenn es nicht die einfachste Zeit meines Lebens war, bin ich zufrieden, wie sie verlaufen ist", wird Szalai auf der Homepage von Mainz 05 zitiert. In der Uniklinik Heidelberg sei "etwas am Kopf entfernt worden, von dem sich später auch herausgestellt hat, dass es gutartig ist". Es wird angenommen, dass das die Erkrankung der Auslöser für einen Verkehrsunfall war, bei dem Szalai auf gerader Strecke die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Das nicht erklärbare Ereignis, bei dem er nicht verletzt wurde, zog neurologische Untersuchung nach sich.

Szalai: "Man bekommt dadurch eine andere Sicht auf die Dinge"

"Wenn man über Weihnachten im Krankenhaus liegt und aufgrund der schwierigen Corona-Lage keinen Besuch empfangen darf, seine Familie nicht sehen kann, dann ist das nicht einfach. Ich bin sehr dankbar über die Unterstützung, die ich erfahren habe", äußerte Szalai. Die Entscheidung für eine Kopf-OP sei nicht zu vergleichen mit einer Entscheidung für eine Knie- oder Fußgelenk-OP, die er schon öfter mal hatte. "Es war vorher nicht klar, ob ich danach auf dem Fußballplatz noch alles mitmachen kann. Auf der Intensivstation liegt man nicht allein und bekommt einiges mit. Man bekommt dadurch eine andere Sicht auf die Dinge", blickt Szalai zurück.

Nach der vorsichtigen Rückkehr ins Mannschaftstraining Anfang Januar habe er sich "ein bisschen wie neu geboren" gefühlt. Szalai soll auch weiterhin ein schützendes Stirnband tragen, damit das eingesetzte kleine Titanstück noch besser mit dem Knochen zusammenwachsen kann. In dieser Woche kam das grüne Licht der Ärzte. "Auf dem Papier bin ich auf jeden Fall für das Wochenende bereit", sagte der 34-Jährige.