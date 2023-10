Svensson: Starkreden gegen den Teufelskreis

Der Druck auf Schlusslicht Mainz ist enorm. Der Trainer versucht alles, um seine verunsicherten Profis zu stabilisieren.

Von der Arbeit "im mentalen Bereich" spricht Bo Svensson auffallend oft mit Blick auf die aktuelle Trainingswoche, die komplett hinter verschlossenen Türen stattfindet. Sechs Partien mit nur einem Punkt markieren zweifelsohne eine veritable sportliche Start-Krise bei Mainz 05, in der die Profis nicht nur die gegnerischen Mannschaften, sondern auch die eigene spürbar wachsende Verunsicherung zu bekämpfen haben.

Für den Chefcoach, der nach eigenem Bekunden derzeit "viele Einzelgespräche" führt, steht deshalb ganz offenbar das Starkreden seiner Schützlinge oben auf der Agenda. Aus dem 0:3 gegen Leverkusen "haben wir einige positive Dinge mitgenommen", betont Svensson. "Wir haben insgesamt sehr gut verteidigt und wenig zugelassen, eine gute Mentalität gezeigt, nie aufgegeben. Die Leistung lasse ich mir nicht schlechtreden."

Natürlich machen wir bislang zu viele individuelle Fehler. Bo Svensson

Überzeugend, das bleibt objektiv festzuhalten, war der Auftritt bei der klaren Niederlage gegen den Spitzenreiter aber selbstredend auch nicht. Generell fällt auf: In Relation zu den gegnerischen Torchancen kassiert Mainz die meisten Treffer ligaweit. Bei 54,83 Prozent der Möglichkeiten, die die Rheinhessen zuließen, landete der Ball bislang tatsächlich hinter Keeper Robin Zentner in den Maschen.

Die Zahlen bestätigen dabei zwar einerseits Svenssons Feststellung, dass der Defensivverbund generell gar nicht besonders löchrig daherkommt. Zugleich zeigt sich andererseits, dass es sich bei gegnerischen Chancen überproportional häufig um echte Hochkaräter handelt. Und das wiederum haben die Mainzer sehr wohl in erster Linie selbst zu verantworten, wie auch Svensson einräumt: "Natürlich machen wir bislang zu viele individuelle Fehler."

Der Spielplan verleiht der Mainzer Krise zusätzliche Brisanz

Schwindendes Selbstvertrauen und zunehmende Anfälligkeit haben so bereits zu einem Teufelskreis geführt, den es tunlichst zu durchbrechen gilt. Wobei die Aktualität noch zusätzliche Brisanz durch den Spielplan erhält: Dem Gastspiel an diesem Freitag in Mönchengladbach (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) folgen nach der Länderspielepause die Partien gegen den FC Bayern, in Bochum, gegen Leipzig und in Darmstadt - also ein permanenter Wechsel zwischen Heimspielen gegen Titelanwärter und Auswärtsaufgaben bei direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt.

Nach seinem womöglich "wichtigsten Spiel" könnte Svensson, wie in der Pressekonferenz vor Gladbach, also in naher Zukunft noch desöfteren gefragt werden. Am Donnerstag antwortete der Däne lächelnd: "Das wichtigste Spiel? Ich weiß nicht, davon hatte ich schon einige. Es gilt, inhaltlich zu bleiben."

Mittelstürmer Ajorque vor Rückkehr in die Startelf

Konkret gibt Svensson vor: "Der Fokus liegt auf dem, was wir selbst beeinflussen können. Darauf, dass die Gruppe intakt bleibt. Wir müssen dranbleiben, nicht hadern, dann fallen die Dinge auch wieder auf unsere Seite." Zumindest als moralische Stütze wieder an Bord ist Kapitän Silvan Widmer, der nach seiner Fersen-OP seit dieser Woche wieder voll mit der Mannschaft trainiert und in Gladbach sogar einen Kaderplatz erhalten könnte. "Wenn der Kapitän da ist, als Typ und als Spieler, ist das immer wichtig", erklärt Svensson.

Fehlen wird unterdessen Angreifer Karim Onisiwo wegen einer Zerrung im Hüftbeuger. Mit dieser habe sich der Österreicher bereits in den vergangenen Wochen durchgeschleppt, verrät der Trainer, "diesmal wird es aber nicht reichen". Im Sturmzentrum ist unterdessen wieder mit Ludovic Ajorque zu rechnen, der gegen Leverkusen zunächst nur auf der Bank saß. Diese Maßnahme, bekräftigt Svensson, sei indes definitiv nur rein taktischer Natur gewesen. Man könne "davon ausgehen, dass er jetzt vielleicht wieder spielt". Aus seinem Mund war das fast schon eine Einsatzgarantie - die den in Personalfragen sonst komplett verschlossenen Svensson selbst schmunzeln ließ.