Svensson stärkt Burkardt und Onisiwo: "Man kann ja mal die Innenverteidiger fragen ..."

Nur ein Bundesligator gelang den Mainzer Stürmern Jonathan Burkardt und Karim Onisiwo bisher in der Rückrunde. Für das Spiel der Nullfünfer ist das Duo aber trotzdem enorm wichtig.

"Es gibt keinen Zweifel an Jonny oder Karim. Sie haben oft genug bewiesen, welche Bedeutung sie für unsere Mannschaft haben, auch wenn sich nicht treffen. Man kann ja einmal die Innenverteidiger der Bundesliga fragen, wie viel Spaß es macht, gegen die beiden zu spielen …", sagt Trainer Bo Svensson. Beide stehen für eine hohe Spielintensität, arbeiten gut nach hinten mit. Burkardt ist aber inzwischen 785 Minuten ohne Tor, das ist die längste Durststrecke seiner Erstligakarriere. Onisiwo hat in drei Spielen nicht getroffen (252 Minuten). Ende Januar hatte er beim 1:2 in Fürth sein drittes Saisontor markiert.

"Dass es sich zuletzt nicht in Toren bemerkbar macht, verunsichert mich auf keinen Fall", meint Svensson in Bezug auf Burkardt, dessen Leistung "absolut gestimmt" habe. Auch deshalb gebe es keinen Grund, an den Trainingsinhalten etwas zu ändern. "Er arbeitet gezielt, genauso hat er es auch gemacht, als ihm seine Tore gelangen", so der Trainer. Mit dem Spiel des 21-Jährigen gegen Leverkusen (3:2) war Svensson indes nicht so ganz zufrieden, dafür mit dessen Auftritt in Freiburg (1:1) umso mehr: "Er hat dort ein Topspiel geliefert, bei dem nur das Tor fehlte."

Ingvartsen im Aufwind: "Das Tor hat etwas mit Marcus gemacht"

Der Konkurrenzkampf im FSV-Sturm wurde durch die Genesung von Marcus Ingvartsen neu entfacht. "Wenn ein Ball ins Tor geht, fallen einige Sachen ein bisschen einfacher", sagt Svensson, das habe die aktuelle Trainingswoche bestätigt. Nach seinem Siegtreffer zum 3:2 gegen Leverkusen trainierte Ingvartsen besser als zuvor. "Das Tor hat etwas mit Marcus gemacht, er tritt im Training anders auf. Das ist ein ganz normaler Prozess", so der Trainer. Ein derartiges Erfolgserlebnis würde auch Onisiwo und vor allem Burkardt guttun.