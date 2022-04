Svensson: "Spieler müssen auch mal die Wahrheit ertragen"

Mainz' Trainer Bo Svensson kann den Frühling aus vielerlei Gründen nicht so richtig genießen, auch wegen der aktuellen Ergebnis-Delle der 05er. Der FSV-Trainer spricht in der neuen Ausgabe "kicker meets DAZN" offen darüber, wie er mit Krisen umgeht - und wie es dazu kam, dass er überhaupt Trainer wurde und was dieser Job mit sich bringt.

Für Svensson war das 0:5 in Wolfsburg die "schlechteste Saisonleistung" der Mainzer, die ihn auch dazu veranlasste, seiner Mannschaft "ein paar deutliche Worte" zu sagen, auch weil er eine "schlechte Tendenz" erkannt haben will. Immer nur nett sein, bringe auch nichts, denn: "Spieler müssen auch mal die Wahrheit ertragen." Ob das gefruchtet hat, wird sich aber erst in den letzten drei Spieltagen zeigen, wie Svensson selbst auch weiß.

Auf jeden Fall gefruchtet hat aber Svenssons Engagement als Mainzer Trainer, wenngleich der Däne eigentlich ganz andere Pläne hatte. Der 42-Jährige verriet, dass er gedachte hatte, dass er zum Ende seiner Profi-Laufbahn in seine Heimat zurückkehren würde. Doch dann "haben ein paar Sachen dazu geführt", dass es anders kam. So lehnte er ein Angebot eines dänischen Absteigers ab, weil er keine Lust auf die dänische zweite Liga hatte. Und dann gab es dann auch noch folgenreiche Entwicklungen in Mainz.

Ich habe es probiert, ohne zu wissen, was mich erwartet. Bo Svensson

Der damalige Mainzer Trainer Thomas Tuchel hatte angekündigt, den FSV verlassen zu wollen und mit Kasper Hjulmand stand ein dänischer Trainer bei 05 in den Startlöchern - und der wollte Svensson als "Bindeglied" haben. Weil es dann auch noch "gute Gespräche" mit Manager Christian Heidel gegeben hatte, wagte Svensson den Schritt ins Trainergeschäft. "Ich habe es probiert, ohne langfristige Pläne zu haben und ohne zu wissen, was mich erwartet. Es ging Schritt für Schritt."

Danach ging es aber schnell, wie der Coach erklärt, auch habe er rasch gemerkt, dass "die Arbeit als Trainer andere Fähigkeiten erfordert als die, die man als Spieler braucht. Ich fand das sehr interessant, aber gleichzeitig hatte ich sehr lange Zweifel, ob das der richtige Weg für mich wäre." Mainz aber blieb er bis auf ein kurzes Intermezzo in der österreichischen zweiten Liga beim FC Liefering, dem Farmteam von Red Bull Salzburg, treu: erst als Co-Trainer, dann als Jugend-Coach und seit Januar 2021 als Cheftrainer der ersten Mannschaft der 05er.

Reifeprozess im Trainerjob

Inzwischen dürfte also klar sein, dass es augenscheinlich der richtige Weg für Svensson war - und er in einem Beruf arbeitet, der ihm viel bringt. Dabei geht es nicht zwingend nur um sportliche Erfolge oder spieltaktische Finessen, sondern auch um persönliches Wachstum. Als Trainer gehe es Svensson zufolge auch sehr viel darum, unterschiedliche Typen zusammenzubringen, was keine leichte Aufgabe sei.

"Es geht darum, Verständnis für Menschen zu entwickeln, die vielleicht nicht den gleichen Humor oder die gleichen Werte haben. Diese Toleranz, die man entwickeln muss, ist richtig spannend, weil man so neue Seiten von sich selbst kennenlernt", sagte der Däne und betonte: "Das hört sich leichter an als es ist, weil es einem selbst viel abverlangt. Ich entwickle viel schneller Empathie für Menschen, die die Welt so sehen wie ich - bei anderen, bei denen es nicht so ist, da tue ich mir viel schwerer."

Eins ist ihm aber klar. Man dürfe es sich keineswegs leicht machen und der menschlichen Neigung, sich abzugrenzen, nachgeben. "Jemanden einfach in eine Schublade stecken, um sich dann nicht mehr damit beschäftigen zu müssen", sei schlicht der falsche Ansatz.

Daneben spricht Svensson unter anderem auch darüber, warum es seiner Meinung nach nicht machbar ist, Zeitstrafen für Rote Karten im Profi-Fußball einzuführen, er erklärt auch den Hauptunterschied zwischen dem Job als Spieler und dem als Trainer und verrät einen für ihn wichtigen Grund, um "mit Bock auf Arbeit zu kommen".

Die neue Folge "kicker meets DAZN" jetzt hören:

KMD #128 - Bo Svensson Einiges los in der neuen KMD-Folge: Alex und Benni nehmen tatsächlich mal wieder eine Folge am selben Ort auf und begrüßen mit Bo Svensson einen der interessantesten Trainer der Bundesliga. Der Däne spricht dabei u.a. über seine besondere Beziehung zu Mainz, seine Entwicklung als Cheftrainer, Herausforderungen im Umgang mit einer Mannschaft und fiese Frühlingsallergien. Außerdem gratuliert die Podcast-Crew natürlich gebührend den Bayern zur Abo-Meisterschaft und wendet sich dann mit kicker-Reporter Michael Richter der Bielefelder Arminia und dem Abstiegskampf zu. KMD #127 - Rouven Schröder Vol. III 18.04.2022 KMD #126 - Robin Knoche 11.04.2022 KMD #125 - Marius Wolf 04.04.2022 KMD #124 - Danny Röhl 21.03.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen verfügbar, wie zum Beispiel

- Spotify

- Deezer

- iTunes

- audio now

- Google Podcasts

- Podimo