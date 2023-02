Svensson nach Rot gegen Bayern nur für den Pokal gesperrt

Der Mainzer Trainer Bo Svensson kann seine Mannschaft beim Bundesliga-Duell bei Union Berlin am Samstag betreuen. Der 43-Jährige wurde nach Rot gegen Bayern nur für den Pokal gesperrt.

Der Mainzer Cheftrainer Bo Svensson hatte sich beim klar verlorenen Pokal-Achtelfinale gegen den FC Bayern zu einer Beleidigung des Schiedsrichterteams hinreißen lassen und wurde deshalb mit einem Innenraumverbot für das nächste DFB-Pokalspiel belegt.

Dies teilte der DFB am Donnerstag mit.

Svensson hatte am Mittwoch in der 82. Minute des Achtelfinales zum Schiedsrichterassistenten gesagt, "seid ihr blind". Referee Deniz Aytekin (Oberasbach) zeigte dem Dänen daraufhin die Rote Karte und ließ hernach wissen, dass "die Schiedsrichter nicht die Mülleimer der Nation" seien.

Das Innenraumverbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff, hieß es in der Mitteilung des Verbands. Der Trainer darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten. Svensson hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Da die Mainzer im laufenden Pokal-Wettbewerb ausgeschieden sind, wird Svensson die Sperre erst bei seinem nächsten Pokaleinsatz absitzen. Aller Voraussicht nach also als Mainzer Coach in der 1. Pokalrunde im August 2023.

