Svensson lobt Szalai: "Er ist ein wichtiger Spieler für uns"

An der Spielweise von Adam Szalai scheiden sich gelegentlich die Geister. An der aktuellen Form des Mainzers gibt es wenig zu kritisieren.

Balleroberung Johnny Burkardt, Flügellauf Silvan Widmer, Tor Adam Szalai. So schnell und so einfach kann Fußball sein. "Es war ein sehr schönes Tor, Johnny hat sich super durchgesetzt und weitergeleitet zu Silvan, der einen perfekten Ball geschlagen hat. Ich musste nur noch den Fuß hinhalten", bedankte sich Szalai bei den Kollegen für die gelungene Vorarbeit zum zweiten Treffer beim 3:0 von Mainz 05 gegen die SpVgg Greuther Fürth.

"Adam hat nicht wegen seines Tores ein gutes Spiel gemacht. Er kennt seine Rolle außerhalb und auf dem Platz. Adam ist ein wichtiger Spieler für uns", lobt Trainer Bo Svensson. "Es war eine gute Antwort auf Bochum. Unter der Woche haben wir einiges besprochen", erzählte Szalai. Svensson war extrem unzufrieden mit dem Auftritt am Vorwochende beim VfL Bochum (0:2). Gegen Fürth habe die 05-Mannschaft die "nötige Aggressivität und Intensität auf den Platz" gebracht, die der Coach eine Woche zuvor "vermisste".

Sie fühlt sich nicht so gut an. Adam Szalai über seine Hand

Weniger froh als über den Spielausgang war Szalai über den Zustand seiner rechten Hand. Während des Spiels ging der Mainzer Stürmer in einem Zweikampf zu Boden und ein Fürther Spieler trat auf die Hand, woraufhin Szalai behandelt werden musste. Nach dem Abpfiff machten sich Schmerzen bemerkbar. "Sie fühlt sich nicht so gut an", sagte die Mainzer Nummer 28, was ihn aber nicht davon abhalten konnte, zu den 05-Fans auf den Zaun zu klettern. Der Rest der Mannschaft hielt Sicherheitsabstand, saß rund 16 Meter vor dem Tor mit dem Gesicht zur Fantribüne, wo die Feier nach dem zweiten Sieg im zweiten Heimspiel im Gange war.

Sieben Länderspielabstellungen

Szalai ist einer von sieben Spielern, die Mainz 05 für Länderspiele abstellt. Der ungarische Nationalmannschaftskapitän trifft in der WM-Qualifikation auf England, Albanien und Andorra. Widmer bestreitet mit der Schweiz ein Testspiel gegen Griechenland und zwei Quali-Spiele gegen Italien und Nordirland. Leandro Barreiro ist für die luxemburgische Nationalelf nominiert, die in der Qualifikation gegen Aserbaidschan und Serbien spielt sowie einen Test gegen Katar bestreitet. Jae-Sung Lee trifft mit Südkorea in der WM-Qualifikation auf Irak und Libanon.

Drei 05er sind außerdem mit DFB-Auswahlteams unterwegs: Jonathan Burkardt spielt mit der U 21 in der EM-Qualifikation gegen San Marino und Lettland. Paul Nebel und Niklas Tauer treten in zwei Testspielen mit der U 20 gegen Tschechien und Norwegen an. Zudem wurden der Österreicher Karim Onisiwo und der Schweizer Edimilson Fernandes auf Abruf für ihre jeweiligen A-Nationalteams nominiert.