Svensson: "Lee hat den nächsten Schritt gemacht"

Mainz-Neuzugang Jae-Sung Lee macht im Training große Fortschritte. Am Dienstag im Test gegen Gaziantep FK sollen die EM-Fahrer Silvian Widmer, Adam Szalai, Edimilson Fernandes und Karim Onisiwo jeweils 45 Minuten spielen.

Aus dem Mainzer Trainingslager in Bad Häring berichtet Michael Ebert

"Lee hat heute den nächsten Schritt gemacht. Es sieht schon gut aus, wie er sich bewegt. Wir werden schauen, wie sein Fuß darauf reagiert", sagte Bo Svensson nach der Vormittagseinheit.

Dem Trainer ist bewusst, dass der Neuzugang von Holstein Kiel nach sechs Wochen Pause körperlich einiges aufzuholen hat. Lee war im Juni im Länderspiel mit Südkorea umgeknickt. "Man sieht auf jeden Fall schon im Training seine Qualität. Ich hoffe, dass es schnell geht, aber wir wollen auch nichts überstürzen", so Svensson.

Gaziantep kommt für Lee noch zu früh - Widmer vor Debüt

Für das Testspiel am Dienstag in St. Johann in Tirol (18 Uhr) gegen den türkischen Erstligisten Gaziantep FK steht der Einsatz von Lee noch nicht zur Debatte. Dafür sollen die vier EM-Fahrer Silvian Widmer, Adam Szalai, Edimilson Fernandes und Karim Onisiwo erstmals während der Vorbereitung eine Spielhälfte lang eingesetzt werden.

Jae-Sung Lee in Aktion im Mainzer Training. kicker

Für den Schweizer Neuzugang Widmer wäre es das Debüt im 05-Trikot. Wie schon beim 0:1 gegen den FC Liverpool will Svensson in der Pause komplett durchwechseln. Ob Alexander Hack und Jeremiah St. Juste, die am Montag leicht angeschlagen Individualtraining absolvierten, dabei sein können, wird sich kurzfristig entscheiden.

Fußballerisch ist Luft nach oben. Ich bin sehr zufrieden, dass wir bisher ohne ernsthafte Verletzungen durchgekommen sind. Bo Svensson

"Die Spieler sollen morgen in 45 Minuten alles raushauen. Damit ist dann das Trainingslager, was das Fußballerische angeht, vorbei", betonte Svensson. Am Morgen danach tritt der 05-Tross die Heimreise an. "Fußballerisch ist Luft nach oben. Ich bin sehr zufrieden, dass wir bisher ohne ernsthafte Verletzungen durchgekommen sind. Wir fahren eine sehr hohe Intensität, das brauchen wir auch für unser Spiel. Es ist wichtig, dass ich sehr gute Experten im Team habe, damit wir genau diese schmale Grenze treffen zwischen nicht überbelasten und nicht unterbelasten", erklärte der Trainer.