Svensson: "Ich komme mit neuen Augen"

Zwar fangen der neue Sportchef Horst Heldt sowie der neue Trainer Bo Svensson offiziell erst am 1. Juli bei ihrem neuen Arbeitgeber Union Berlin an, aber dennoch äußerte sich das Duo sowie Präsident Dirk Zingler bereits in einer Medienrunde zu vielen Themen vor dem Trainingsauftakt.

Horst Heldt über …

… die Kaderplanung: "Wir schauen nach vorne und nicht zurück, um die kommende Saison zu planen. Es ist sinnvoll, kurzweilig nach hinten zu schauen. Aber Union hat in vielerlei Hinsicht einen guten Job gemacht. Die letzte Saison war intensiv und schwer zu gestalten, einiges ist nicht so gut gelaufen. Wir versuchen, uns dementsprechend neu auszurichten. Alle Spieler, die aktuell unter Vertrag stehen, helfen uns weiter. Trotzdem wir es Veränderungen geben. Da arbeiten wir uns langsam rein."

… eine frühzeitige Fertigstellung des Kaders: "Jeder Verein hat das Ziel, so schnell wie möglich den Kader zusammenzuhaben, damit man gewisse Inhalte trainieren kann. Das nehmen wir uns auch so vor. Allerdings werden beim Trainingsauftakt am 1. Juli nicht alle da sein. Einige Spieler sind noch bei der Europameisterschaft und danach im Urlaub. So wird es auch bei dem einen oder anderen bevorstehenden Abgang und Zugang der Fall sein, dass er beim Auftakt nicht dabei sein wird."

… den Trainer Bo Svensson: "Ich habe ihn oft an der Seitenlinie erlebt. Er ging sehr intensiv zu Werke, das habe ich bewundert, weil es gezeigt hat, wie authentisch er wirkt, wie er versucht, seine Mannschaft von der Seitenlinie aus zu coachen."

… die Personalie Robin Gosens: "Wie alle anderen Spieler wird er am 1. Juli vor Ort sein. Er hat bei uns noch Vertrag, danach richten wir uns. Daher kann man aktuell nicht viel zu sagen."

… die Leihspieler, die zurückkehren: "Ein paar Spieler kommen mit breiter Brust zurück und werden den Konkurrenzkampf suchen. Es wird aber auch in der Transferperiode dazu kommen, dass wir den einen oder anderen Spieler wieder ausleihen werden."

Bo Svensson über …

… seine Gründe, warum er sich für Union entschieden hat: "Ich habe in den Gesprächen von der ersten Minute an gespürt, dass eine gute Energie da ist, wir eine gemeinsame Idee entwickeln konnten. Es geht für mich darum, wie ich als Mensch zu dem Ort passe, wo ich neu hinkomme. Es ist ein sehr familiärer Verein. Die Leute brennen für den Klub. Das passt alles sehr gut für mich."

… die taktische Idee für die neue Saison: "Es geht darum, die guten Sachen, die Union über Jahre gezeigt hat, so beizubehalten. Und für die Werte, für die sie stehen. Aber ich komme mit neuen Augen, habe gewisse Ideen, wie ich Fußball spielen lassen will. Es kommt immer was dazu. Wir müssen bereit sein, die nächsten Schritte zu gehen."

… seine Auszeit: "Ich habe die Zeit gut genutzt. Das erste Mal in meinem Leben stand Fußball nicht im Mittelpunkt. Ich habe gemerkt, dass ich auch ohne Fußball funktionieren konnte. Als Mensch war ich viel im Ausland und hatte nicht die Nähe zu meiner Familie und Freunde. Jetzt habe ich die Zeit genutzt, um auch mal andere Sachen zu machen."

… sein neues Trainerteam: "Ich werde drei Leute mitbringen. Daher bin ich froh, dass es zu der Wunschlösung gekommen ist. Mein Co-Trainer wird wie bereits in Mainz Babak Keyhanfar sein, der neue Videoanalyst Tijan Njie und zudem unterstützt uns der Däne Kristoffer Wichmann, der zuletzt in der zweiten dänischen Liga als Trainer aktiv war (ehemals Trainer bei Kolding IF, Anm. Red.)."

Dirk Zingler über…

… die Ziele für die kommende Saison: "Die Ziele des Vereins ändern sich nicht von Saison zu Saison. Wir sind ein ambitionierter und ehrgeiziger Verein. Das treibt uns an. Wir wollen mit allen Teams in der höchsten Spielklasse dabei sein."

… die Personalien Sebastian Bönig und Adrian Wittmann: "Sebastian wird sich weiterhin um die Leihspieler kümmern. Und Adrian hat um eine Auszeit gebeten, er will eine Pause einlegen."