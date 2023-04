Svensson: "Ich kann mich nicht verstecken und Steffen auch nicht"

Die 50.000 Zuschauer, darunter 3200 Fans von Mainz 05, können sich am Samstag in Köln auf eine hitzige Partie einstellen. FSV-Trainer Bo Svensson und FC-Coach Steffen Baumgart sind die Gelb-Könige der Liga.

Seit Einführung der Gelben Karten zur Saison 2019/20 kassierte Svensson zwölf Verwarnungen, Baumgart deren neun. In der laufenden Spielzeit liegt der FSV-Coach in der Bundesliga bei drei, bei der vierten wird automatisch eine Innenraumsperre fällig. Baumgart wurde 2022/23 zweimal mit Gelb verwarnt.

Bei Svensson häuften sich zu Beginn des Jahres 2023 die Verwarnungen. Am 17. Spieltag gegen Dortmund und am 21. Spieltag in Leverkusen kassierte der 43-Jährige jeweils Gelb. Dazwischen lag das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bayern München (0:4), wo Svensson von Schiedsrichter Deniz Aytekin mit Rot bedacht wurde. Das DFB-Sportgericht sprach wegen des Spruchs "Seid ihr blind?" eine Innenraumsperre für das nächste Pokalspiel aus. Nachdem der Däne zwischenzeitlich unter besonderer Beobachtung stand, hat sich die Situation inzwischen beruhigt.

Beim 1. FC Köln trifft Mainz nun auf einen Gegner, bei dem es regelmäßig sehr emotional zugeht, auch auf der Trainerbank. "Die beiden letzten Spiele waren hitzig, beide Seiten wollen gewinnen und ihre Mannschaft pushen. Aber es gibt sehr viel Respekt zwischen mir und Steffen", sagt Svensson. Besonders heißblütig sind gelegentlich auch die Akteure auf dem grünen Rasen. In der Hinrunde flog der Ex-Mainzer Luca Kilian bereits in der 28. Minute mit Gelb-Rot vom Platz, Mainz feierte mit 5:0 einen seiner höchsten Bundesligasiege.

Svensson: "Halte Steffen allgemein für eine Bereicherung der Liga"

Die Wertschätzung von Svensson für seinen Kollegen ist extrem hoch: "Ich schaue mir die Kölner Mannschaft sehr gerne an und halte Steffen allgemein für eine Bereicherung der Liga. Es spricht auch für ihn, wie die Mannschaft die Situation gemeistert hat, als sie nicht erfolgreich war, aber trotzdem gut gespielt hat. Das zeigt auch, welche Qualität er als Trainer mitbringt. In den 90 Spielminuten wird es heiß zugehen und vielleicht auch ein paar Sprüche geben, das passiert eben. Ich kann nicht verstecken, wie ich bin und Steffen soll auch nicht verstecken, wie er ist."

Wie es diesmal auf dem Platz und zwischen den Bänken zugeht, wird sich am Samstag ab 15.30 Uhr (LIVE! bei kicker) erweisen.