Svensson: "Ich habe meine Mannschaft auch im Stich gelassen"

Mainz-Sportdirektor Martin Schmidt sprach von einem "gebrauchten Tag". Das war es auch für Cheftrainer Bo Svensson, der das Spiel aus einer Loge verfolgte und nach dem 1:2 bei der SpVgg Greuther Fürth seiner Unzufriedenheit Ausdruck verlieh.

"Wir sind sehr schlecht reingekommen. Spielerisch und von der Haltung her habe ich sehr viel vermisst bei meiner Mannschaft", kritisierte Svensson. Mitte des ersten Durchgangs lief es besser, aber ein Tor gelang den 05ern in dieser Phase auch nicht. "In der zweiten Hälfte hat Fürth gut verteidigt und wir haben nicht so auf dem Platz stattgefunden. Es war eine verdiente Niederlage", so der Cheftrainer.

Wegen seiner vierten Gelben Karte durfte Svensson nicht im Innenraum sein und coachen, sonst war aber nahezu alles erlaubt. Vor und nach dem Spiel sowie in der Halbzeit war der Cheftrainer in der Kabine, selbst die Auswechslungen organisierte er von seinem Logenplatz aus. "Es war nicht so angenehm, das Spiel von oben zu schauen", gestand der 42-Jährige eine. "Ich habe meine Mannschaft auch ein Stück weit im Stich gelassen aufgrund der Sperre", ärgerte er sich über die vier Gelben Karten in der laufenden Saison, auch wenn der letzten ein Missverständnis zugrunde lag.

Eine Million ging im DFB-Pokal verloren

Während der knapp zweiwöchigen Ligapause bis zum Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim will Svensson eine detaillierte Fehleranalyse betreiben. Im Saisonverlauf hatte er sich immer mal wieder über die fehlende Einstellung und Haltung im Team geärgert.

"In ein paar Tagen sind wir hoffentlich ein bisschen schlauer, weil es rauszukommen gilt aus dieser Auswärtsserie", so der Trainer. Das 1:2 in Fürth war das fünfte Spiel nacheinander, das Mainz in der Fremde verlor, hinzu kommt das 1:3 in Bochum am vergangenen Dienstag, das den Nullfünfern den Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale vermasselte. Dadurch entging dem Klub auch eine Prämie von rund einer Million Euro.