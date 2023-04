Svensson hat gegen Bayern ein Ziel: Nicht wieder "chancenlos"

Am Mittwoch verfolgten die Mainzer, wie die Bayern ihre zweite Titelchance verspielten. Ob das gut oder schlecht für das Duell am Samstag ist, ist Bo Svensson ziemlich egal.

Bayern ist raus aus dem DFB-Pokal und seit Mittwochabend auch raus aus der Champions League. Den Münchnern bleibt nur noch die Bundesliga, um zumindest eine Trophäe am Ende der Saison einzufahren. Und für die Münchner geht es bei der Mission Titelverteidigung am Samstag in Mainz weiter.

Auf Trainer Thomas Tuchel wartet das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub - und speziell mit seinem Ex-Spieler und jetzigen Kollegen Bo Svensson, auf den er einen nachhaltigen Einfluss hatte. Kurz: Nur weil Svensson fünf Jahre als Profi unter Tuchel in Mainz spielte, sitzt er heute auf einer Trainerbank - passenderweise auf der Mainzer.

Doch obwohl sich beide sehr gut kennen, habe Svensson "null Ahnung", ob das Ausscheiden der Münchner aus der Königsklasse nun gut oder schlecht sei für seine Mainzer im Duell mit dem Rekordmeister am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Das einzige, was der Mainzer Coach ganz sicher weiß: "Wir haben in dieser Saison zweimal gegen Bayern gespielt und zweimal waren wir chancenlos."

2:10 Tore: Packung in Pokal und Liga

Ende Oktober 2022 kassierten die Rheinhessen eine 2:6-Packung in München, im Achtelfinale des DFB-Pokals kamen die Nullfünfer Anfang Februar zuhause mit 0:4 unter die Räder - dabei sah "Meckerliesel" Svensson obendrein die Rote Karte. "Wir haben den klaren Anspruch, es am Samstag besser zu machen. Das können wir beeinflussen", sagt der FSV-Coach, dem angesichts der prinzipiellen Klasse der Münchner aber auch klar ist, dass "du sehr gut spielen kannst und trotzdem gegen sie verlierst".

Verlieren ist bei den Mainzern nach der Winterpause ein bisschen aus der Mode gekommen - in den jüngsten neun Spielen setzte es keine Niederlage. "Wir haben im neuen Jahr in 14 Spielen nur dreimal verloren", rechnet Svensson vor, "aber nur gegen die Bayern waren wir chancenlos. Gegen Union und Dortmund (jeweils 1:2, d. Red.) waren wir nicht sehr weit weg."

Es ist auch ein Zeichen von Entwicklung, wenn du an solchen Tagen wie in Köln nicht verlierst. Bo Svensson

Auch aus dem jüngsten 1:1-Remis beim 1. FC Köln leitet Svensson neues Selbstbewusstsein ab. "Es ist auch ein Zeichen von Entwicklung, wenn du an solchen Tagen wie in Köln nicht verlierst. In der vergangenen Saison - oder auch noch in der Hinrunde - hätten wir wahrscheinlich ein solches Spiel wie in Köln nicht gemeistert", zeigt sich Svensson nicht unzufrieden.

Dementsprechend kurz sei auch die Analyse ausgefallen. "Ich habe meine Spieler gefragt, was in Köln offensiv und defensiv nicht gepasst hat. Nach ihren Antworten habe ich keine Bilder mehr zeigen müssen, sie haben es längst gewusst", freut sich Svensson über die Selbstkritik seiner Profis. Die Hoffnung ist also da, dass die Mainzer auch gegen die Bayern ihre "beste Leistung auf den Platz bekommen", wie Svensson hofft.

Sollte dies dann zum Sieg reichen - also zum Sieg gegen seinen "Ziehvater" Tuchel - "hat das überhaupt nichts mit Thomas zu tun". Wie er genau das meint, bleibt unklar. Vielleicht hat er ja wirklich nur die Tabelle im Blick, denn erstens sind drei Punkte gegen die Bayern bei (fast) keinem Bundesligisten fix eingeplant - und außerdem treffen sich zweitens an diesem Wochenende einige Bewerber um die internationalen Plätze in direkten Duellen. Mainz und Europa - davon darf der FSV mal wieder träumen.