Svensson genießt seine neue, schwere Rolle

Die Zeiten, dass sich die Startelf von Mainz 05 quasi von selbst aufstellt, sind vorbei. Für Trainer Bo Svensson ist die neue Breite im Kader einer der Gründe für die Erfolgsserie, auch wenn er schmerzhafte Entscheidungen treffen muss.

Fünf Spiele ist Mainz ungeschlagen, genauso wie der SC Freiburg, der am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Mewa-Arena gastiert. Nur im Tor und in der Dreierabwehrkette setzt Svensson auf personelle Kontinuität, zumindest sofern keine Verletzung oder Formschwäche dazwischenkommt. So ist der Einsatz von Stefan Bell, der am Donnerstag das Training wegen einer Knieverletzung abbrechen musste, nicht völlig sicher.

In den anderen Mannschaftsteilen herrscht großer Konkurrenzkampf. "Wir sehen auch, mit welcher Qualität wir in der Breite trainieren können. Es sind keine einfache Entscheidung, aber wir wollten das so. Es gibt Vor- und Nachteile, aber ich sehe mehr Vorteile. Es sind immer enge Entscheidungen, die Unterschiede zwischen den Spielern sind sehr, sehr klein", betont Svensson. Die neue Breite ist aus einer Sicht "ein Schlüssel für den Erfolg".

Caci war angeschlagen - Chance für Aaron?

Die Schienenspieler: Rechts hat seit einigen Wochen Danny da Costa die Nase vorn und den etatmäßigen 05-Kapitän Silvan Widmer auf die Bank verdrängt. Ein ähnliches Dasein fristet auf der linken Seite Aaron, dessen Position nun Anthony Caci innehat. Letzterer war zu Beginn der Woche allerdings leicht angeschlagen.

Defensive Mittelfeld: Leandro Barreiro und Anton Stach standen zuletzt in der Startelf, Dominik Kohr wurde in Berlin nur eingewechselt. Er sorgte bei Hertha allerdings für zusätzliche Stabilität und sicherte Mainz damit ein 1:1.

Offensives Mittelfeld: Jae-Sung Lee ist links gesetzt, rechts wechseln sich als hängende Spitze Marcus Ingvartsen und Karim Onisiwo ab. Auch Stach hat schon als einer von zwei Zehnern gespielt.

Youngster Weiper als neue Alternative

Sturm: Winterzugang Ludovic Ajorque ist aus dem Team nicht mehr wegzudenken, Ingvartsen spielt um ihn herum, auch Onisiwo kommt für die vordere Reihe infrage.

Die Impulsgeber von der Bank: Diese Rolle kommt neben den erwähnten Widmer, Kohr und Aaron, derzeit vor allem Aymen Barkok zu, der in der Rückrunde jedes Spiel eingewechselt wurde, sowie Nelson Weiper. Der Junioren-Nationalstürmer, der gestern 18 wurde, sorgt unter anderem dafür, dass Delano Burgzorg in der zweiten Saisonhälfte noch ohne einen Einsatz ist