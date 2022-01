Svensson "froh, das Stimmung herrschen wird"

Das 0:2 in Bochum am 2. Spieltag war der Auftakt zu einer rätselhaften Auswärtsschwäche, die Mainz 05 in dieser Saison befallen hat. Dafür läuft es zu Hause umso besser.

"Aktuell habe ich ein gutes Gefühl": Mainz-Trainer Bo Svensson. imago images/Martin Hoffmann